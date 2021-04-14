14 апреля 2021, 15:25

Подросток осужден на Ставрополье за танец у Вечного огня

16-летний житель Изобильного осквернил танцем место захоронения солдат в селе Донском, решил суд и приговорил его к 80 часам исправительных работ.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения после публикации видео, на котором юноша под музыку танцует у Вечного огня на воинском мемориале в ставропольском селе Донском.

Мемориал "Вечная слава" был открыт в селе Донском в 1975 году, там захоронены урны с прахом советских солдат, погибших в 1942-1943 годах. Танец у стелы "Вечная слава" был записан 16 января, выяснили следователи после проверки видео.

16-летний подросток из города Изобильного признан виновным в осквернении мест захоронения (часть 1 статьи 244 УК РФ) и по решению суда приговорен к 80 часам исправительных работ, сообщила сегодня пресс-служба Управления СКР по Ставропольскому краю.

Суд пришел к выводу, что 16 января подросток станцевал у стелы "Вечная слава", а затем разместил эту видеозапись в соцсетях, говорится в пресс-релизе, поступившем "Кавказскому узлу".

Часть 1 статьи 244 УК РФ предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо до трех месяцев ареста.

Примечание:

"МВД Кубани заинтересовалось видео осквернения Вечного огня подростками", "В Ростовской области полицейские расследуют избиение школьницы, снятое на видео", "СКР начал проверку сообщения о драке школьниц в Дагестане".

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