Генпрокуратура Азербайджана. Фото пресс-службы президента Азербайджана

18 июня 2021, 11:43

Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск трех бизнесменов армянского происхождения

Трем российским предпринимателям армянского происхождения инкриминируются незаконные поставки вооружений с целью ведения боевых действий против Азербайджана в Нагорном Карабахе, сообщила азербайджанская генпрокуратура.

Расследование, по данным ведомства, было проведено на основе сообщений СМИ и информации в социальных сетях о незаконном провозе оружия и военной техники в Армению и оттуда в Нагорный Карабах.

Согласно версии следствия, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, владелец Royalsys Engineering Давид Галустян, гендиректор компании KOMEX Ара Абрамян (глава Союза армян России – примеч. "Кавказского узла") и другие с 2001 по 2020 годы контрабандой на пассажирских и грузовых самолетах поставляли вооружение в Армению, а оттуда - в Нагорный Карабах, говорится в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджана, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Карапетян, Галустян и Абрамян обвинены по статьям 100.1 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 218.1 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконный оборот оружия в крупном размере), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 206.4 (контрабанда, осуществленная организованной преступной группой) Уголовного кодекса Азербайджана. Обвиняемые заочно арестованы и объявлены в розыск, сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство направило запрос об оказании правовой помощи в соответствующие государственные органы зарубежных стран, сказано в пресс-релизе.

Указанные статьи УК Азербайджана предусматривают наказание в виде лишения свободы на длительные сроки, в том числе до 15 лет заключения.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Аналитики связали визит Эрдогана в Шушу с закреплением итогов карабахской войны", "Байден продлил срок поставок вооружения Азербайджану", "Семь уроженцев Армении осуждены после конфликта с азербайджанцами в Москве".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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