Байден продлил срок поставок вооружения Азербайджану

04 мая 2021, 11:16

Президент США Джо Байден продлил мораторий на запрет поставок Азербайджану военной техники и оружия. Армянский национальный комитет Америки раскритиковал решение властей США, указав, что оно принято на фоне признания Байденом геноцида армян.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля президент США Джо Байден вслед за конгрессом США признал геноцид армян. МИД Турции назвал это заявление популизмом, а официальный Баку обвинил Байдена в искажении исторической правды. За заявлением Джо Байдена стоит желание укрепить позиции США на Южном Кавказе, но серьезного влияния на отношения с Азербайджаном это не окажет, предположили бакинские аналитики.

Президент США Джо Байден уведомил конгресс, что администрация продлевает приостановку 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы". Таким образом, Байден разрешил оказание военной помощи Азербайджану, сообщило сегодня издание The Hill.

Продление приостановки 907-й поправки, которое происходит ежегодно с 2002 года, позволяет США оказывать военную помощь Азербайджану до тех пор, пока госсекретарь констатирует, что такая помощь не способствует развитию конфликта в регионе, говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Баку был ограничен в закупках военной техники и оружия у США согласно 907-й поправке конгресса к "Акту в поддержку свободы", принятой в 1992 году и полностью запретившей поставки оружия Азербайджану. В 2002 году запрет был отменен с рядом условий: в частности, сделки по продаже вооружения между США и Азербайджаном не должны наносить ущерб переговорам по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, а поставленное оружие не должно использоваться против Армении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 апреля заверил конгресс, что военная помощь Азербайджану не будет "подрывать или препятствовать продолжающимся усилиям по переговорам о мирном урегулировании [конфликта] между Арменией и Азербайджаном или использоваться в наступательных целях против Армении", сообщило издание.

Блинкен также подчеркнул, что помощь США Азербайджану "необходима для поддержки усилий США по борьбе с международным терроризмом, а также важно для безопасности границ Азербайджана", отмечается в публикации.

О том, что администрация США решила продлить мораторий на применение законодательного ограничения, стало известно 28 апреля. Энтони Блинкен по телефону известил президента Азербайджана Ильхама Алиева, что Баку может рассчитывать на получение американской помощи, сообщило 28 апреля со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана Minval.az.

Армянский комитет выразил недовольство решением администрации Байдена

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) обнародовал заявление о том, что "разочарован отказом администрации президента США Джо Байдена от санкций Конгресса в отношении Азербайджана", сообщила 1 мая Armenia Today.

В заявлении ANCA отмечается, что приостановка действия 907-й поправки противоречит недавнему признанию геноцида армян. "Американское признание геноцида армян сопряжено с ответственностью, в том числе с отказом от вооружения или подстрекательства Азербайджана к завершению этого преступления", - приводятся в заявлении слова исполнительного директора ANCA Арама Ампаряна.

По словам Ампаряна, "любые действия президента Байдена, которые означают «зеленый свет» помощи США режиму Алиева, противоречат его четкой позиции и, что еще более важно, духу его недавнего признания геноцида армян", сообщило издание.

В марте Джо Байден в своем послании Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз-байрам отмечал, что его администрация будет работать с Азербайджаном для решения общих проблем безопасности и регионального примирения. "Как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и содействию примирению между Арменией и Азербайджаном", - процитировал 18 марта заявление Байдена haqqin.az.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".