Табличка на стене мечети в Банайюрте Новолакского района Дагестана. Фото: официальный сайт администрации МО "Новолакский район" http://mo-novolak.ru/ru/news/mechet_v_selenii_banayyurt_novolakskogo_rayona_nazvana_v_chest_geroya_rossii_ahmata_kadyirova/

04 июня 2021, 16:13

Дагестанская мечеть названа в честь Ахмата Кадырова

В населенном в основном этническими чеченцами Банайюрте Новолакского района Дагестана сегодня прошла торжественная церемония переименования местной мечети в честь первого президента Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2020 года, когда отмечалась 69-я годовщина со дня рождения Ахмата Кадырова, в селе Джалка Гудермесского района Чечни были открыты мечеть и медресе, названные в его честь, а в селах Турты-Хутор и Ойсхара открылись мечети, посвященные дяде первого президента Чечни Сулиму Кадырову. При этом вместимость мечети в Ойсхаре превысила численность жителей села.

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров превращает себя и своих родных в идолов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Центральная мечеть селения Банайюрт в Дагестане, построенная еще в 1980-х годах, переименована в мечеть Ахмата-Хаджи Кадырова. Перед церемонией переименования там был проведен косметический ремонт, сообщил сегодня "Грозный-Информ".

Мечеть имени Ахмата Кадырова в Банайюрте. Фото с сайта Новолакского района Дагестана, http://mo-novolak.ruПо данным издания, решение о переименовании приняли жители села. На церемонию приехал кадий Гудермесского района Чечни Амир Абдулмуслимов, указано в публикации.

В Банайюрт приехал и первый заместитель главы администрации Новолакского района Султан Хамзатов. "Мы надеемся, что открытие этой мечети станет не только данью памяти известного человека – Кадырова Ахмата Абдулхамидовича, но и послужит большим вкладом в укрепление дружбы и единства между соседней братской Чеченской Республикой и Новолакским районом", - приводятся его слова в публикации на сайте районной администрации. На фото, которым сопровождается публикация, на фасаде мечети висит табличка с ее новым названием.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Банайюрте проживали 1036 человек, 99% из которых - этнические чеченцы, указано на сайте Росстата.

Чеченцы, проживающие в Новолакском районе, вот уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на этой территории. За что ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Мечеть в Банаюрте Новолакского района Дагестана официально носит имя первого президента Чечни, местная религиозная организация "Мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова" была зарегистрирована еще 19 апреля, следует из базы данных для проверки контрагентов на сайте Rusprofile.

Ранее, в январе, в грозненском поселке Олимпийский состоялась закладка капсулы под строительство мечети имени действующего главы Чечни Рамзана Кадырова, рассчитанной на 2000 человек. Власти заявили, что решение о названии мечети принято по инициативе местных жителей и вопреки желанию самого Кадырова.

Примечание:

"Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана", "Дискуссия об Ауховском районе обозначила конфликтный потенциал проблемы", "Аналитики объяснили интерес Кадырова к дагестанским чеченцам его амбициями".

Автор: "Кавказский узел";

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 июня 2021, 20:05

04 июня 2021, 19:32

04 июня 2021, 18:45

  • Следком Армении раскрыл подробности дела о хранении останков солдат

    Уголовное дело, возбужденное в связи с неправильным хранением тел погибших во время боевых действий армянских военнослужащих, расследуется по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. После войны число экспертиз резко выросло и мест хранения тел не хватало, пояснил судмедэксперт.

04 июня 2021, 18:12

04 июня 2021, 17:25

  • Глава села в Кабардино-Балкарии сложил полномочия из-за проблем с водой

    Руководитель администрации сельского поселения Псындаха Станислав Аутлов ушел в отставку после того, как прокуратура через суд потребовала от чиновников решить проблему с водоснабжением. Нормальной подаче воды мешают сами сельчане, которые ломают задвижки на трубопроводе, заявил Аутлов.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи