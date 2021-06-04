Дагестанская мечеть названа в честь Ахмата Кадырова

04 июня 2021, 16:13

В населенном в основном этническими чеченцами Банайюрте Новолакского района Дагестана сегодня прошла торжественная церемония переименования местной мечети в честь первого президента Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", в августе 2020 года, когда отмечалась 69-я годовщина со дня рождения Ахмата Кадырова, в селе Джалка Гудермесского района Чечни были открыты мечеть и медресе, названные в его честь, а в селах Турты-Хутор и Ойсхара открылись мечети, посвященные дяде первого президента Чечни Сулиму Кадырову. При этом вместимость мечети в Ойсхаре превысила численность жителей села.

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров превращает себя и своих родных в идолов, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

Центральная мечеть селения Банайюрт в Дагестане, построенная еще в 1980-х годах, переименована в мечеть Ахмата-Хаджи Кадырова. Перед церемонией переименования там был проведен косметический ремонт, сообщил сегодня "Грозный-Информ".

По данным издания, решение о переименовании приняли жители села. На церемонию приехал кадий Гудермесского района Чечни Амир Абдулмуслимов, указано в публикации.

В Банайюрт приехал и первый заместитель главы администрации Новолакского района Султан Хамзатов. "Мы надеемся, что открытие этой мечети станет не только данью памяти известного человека – Кадырова Ахмата Абдулхамидовича, но и послужит большим вкладом в укрепление дружбы и единства между соседней братской Чеченской Республикой и Новолакским районом", - приводятся его слова в публикации на сайте районной администрации. На фото, которым сопровождается публикация, на фасаде мечети висит табличка с ее новым названием.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Банайюрте проживали 1036 человек, 99% из которых - этнические чеченцы, указано на сайте Росстата.

Чеченцы, проживающие в Новолакском районе, вот уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на этой территории. За что ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Мечеть в Банаюрте Новолакского района Дагестана официально носит имя первого президента Чечни, местная религиозная организация "Мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова" была зарегистрирована еще 19 апреля, следует из базы данных для проверки контрагентов на сайте Rusprofile.

Ранее, в январе, в грозненском поселке Олимпийский состоялась закладка капсулы под строительство мечети имени действующего главы Чечни Рамзана Кадырова, рассчитанной на 2000 человек. Власти заявили, что решение о названии мечети принято по инициативе местных жителей и вопреки желанию самого Кадырова.