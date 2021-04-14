Кадыров раскритиковал Навального за упоминание Корана

14 апреля 2021, 09:31

Алексей Навальный не имеет права упоминать и читать Коран, заявил Рамзан Кадыров, узнав о просьбе оппозиционера предоставить ему Коран для чтения, и от имени всех российских мусульман призвал сотрудников колонии не выполнять просьбу заключенного.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля суд в Москве приговорил Навального к 3,5 года колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал оппозиционера политзаключенным. Сразу после ареста Навального в России прошли массовые протесты, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия.

Алексей Навальный, который содержится в Покровской колонии ИК-2, сообщил, что подал на руководство колонии в суд, поскольку сотрудники оказывают на него давление – в частности, не предоставляют книги, которые он заказал для чтения, ссылаясь на необходимость их проверки на экстремизм. Среди заказанных им книг, в частности, Коран, сообщает сегодня "Коммерсант".

Резкую критику в адрес Алексея Навального Рамзан Кадыров обнародовал сегодня в своем Telegram-канале. "Кто дал моральное право Навальному упоминать Священный Коран? Человек, который мусульманок, носящих хиджаб, называет средневековыми дикарями, участвует в акциях против строительства мечетей, сегодня пытается дешёвым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман. И без лишних объяснений ясно, что этот исламофоб пытается использовать Священное Писание в своих политических целях и обязательно будет использовать цитаты для провокаций", - написал глава Чечни.

В марте 2017 года Навальный заявил, что считает неуместным ношение мусульманских платков в общественных учреждениях и государственных органах. При этом он привел в пример Чечню, говорится в материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение", в котором изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Кадыров "от лица мусульман России" обратился к сотрудникам колонии, "где содержится провокатор". "Не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду! Если заключенный искренне раскаивается, хочет встать на путь истины, принимает ислам и всем сердцем желает услышать слово Всевышнего (в чем я сомневаюсь), то тогда это допустимо. Но если иначе, то Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками", - указал Рамзан Кадыров.

Алексей Навальный – "не такой человек, чтобы позволять ему делать с Кораном что вздумается", подчеркнул глава Чечни. "Это враг и предатель, который продал свою Родину и готов осуществить любую провокацию, лишь бы обратить внимание на свою жалкую персону. Его исламофобские взгляды, образ жизни не имеют ничего общего с верой. [...] Таких продажных подстрекателей, не имеющих моральных ценностей и уважения к культуре и религии, носящих маску искренности и целомудрия, мы уже видели в республике и знаем их методы саботажа. Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно", - говорится в публикации Кадырова.

Материалы о протестах сторонников Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".

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