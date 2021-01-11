Власти списали на желание грозненцев идею назвать мечеть именем Кадырова

11 января 2021, 13:24

Будущую мечеть в грозненском поселке Олимпийский решено назвать именем Рамзана Кадырова вопреки его желанию, сообщили власти. Пользователи провластного паблика Instagram, в том числе чеченские чиновники, продемонстрировали одобрение этой инициативы.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2020 года, когда отмечалась 69-я годовщина со дня рождения Ахмата Кадырова, в селе Джалка Гудермесского района были открыты мечеть и медресе, названные в его честь, а в селах Турты-Хутор и Ойсхара открылись мечети, посвященные дяде первого президента Чечни Сулиму Кадырову. При этом вместимость мечети в Ойсхаре превысила численность жителей села.

Многие годы руководства Чечней позволили Рамзану Кадырову выстроить тотальный семейный культ. Руководящие посты, ключевые должности, награды и названия в честь родственников – все это подтверждает курс на "ахматизацию" Чечни. Как Кадыров делает себя и своих родных идолами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Во имя отца и сына: как в Чечне насаждается культ Кадыровых".

В грозненском поселке Олимпийский состоялась закладка капсулы под строительство мечети имени Рамзана Кадырова, рассчитанной на 2000 человек. С инициативой назвать мечеть именем главы республики выступили местные жители и члены команды Рамзана Кадырова, сообщило 9 января "Грозный-информ".

На церемонии закладки капсулы присутствовали муфтий Чечни Салах Межиев, депутат Госдумы Адам Делимханов, представители духовенства и общественные деятели, сообщило агентство.

В 2020 году, по данным агентства, в республике построено более 30 мечетей, строятся еще более 70. "Общее количество святынь в Чеченской Республике составляет 1200 мечетей", - говорится в публикации.

Назвать новую мечеть именем Рамзана Кадырова было решено "по многочисленным просьбам жителей" вопреки желанию самого главы Чечни, сообщила 8 января на своей странице в Instagram ЧГТРК "Грозный".

"Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей", - говорится в публикации.

Посетители провластного паблика продемонстрировали Кадырову лояльность

К 13.24 мск 11 января публикация набрала 66,1 тысячи просмотров, под ней размещено 12,6 тысячи комментариев, большинство из них на чеченском языке, многие содержат графические значки, означающие одобрение.

Авторы комментариев на русском языке также сочли правильным решение назвать мечеть именем главы Чечни. "Давно пора было назвать мечеть в его честь. Кто в этом мире больше него достоин, чтобы в его честь назвали мечеть? Рамзан Ахматович это человек построивший тысячи мечетей", - написал, в частности, директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов. "Он достоин того, чтобы в его честь была и мечеть", - согласился 1terskayanov.

Пользователь paladin_1211 обратил внимание на сделанный в публикации акцент на скромности Рамзана Кадырова. "Правильно. Он, конечно, будет против, но если бы он не был достоин, то народ такую инициативу не проявил бы", - написал он.

"Как раз живу в этом районе, и мечети там очень не хватало", - написал lambert_82. "Вот повезло", - ответила sardalova9.

В июле 2020 года бюджетники в Чечне получили указания писать хвалебные комментарии о действиях республиканских властей и высмеивать любую критику. В том же месяце власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под санкции Госдепартамента США. Регистрироваться в соцсетях и публиковать посты в поддержку Кадырова приходится под страхом увольнения, рассказали работники бюджетных организаций.

Напомним, культ семьи Кадыровых затронул уже три поколения. 25 декабря 2020 года Минспорта Чечни отчиталось об открытии в селе Бачи-Юрт физкультурно-спортивного комплекса, названного в честь одного из четырех сыновей Рамзана Кадырова – Ахмата. Пользователи Facebook тогда насмешливо прокомментировали присвоение спорткомплексу имени Ахмата Кадырова-младшего, напомнив, что у того нет заметных спортивных достижений.

Архитектурный объект в Чечне был назван в честь одного из детей Рамзана Кадырова впервые, это противоречит чеченской культуре и напоминает традиции средневековых монархий, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Я знаю подобные случаи, которые имели место в Средневековье. Сейчас даже не припомню конкретные примеры", - сказал, в частности, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Микульский.

Российские и международные правозащитные организации связывают деятельность Рамзана Кадырова с массовыми и грубыми нарушениями прав человека в Чечне, говорится в биографии Кадырова, опубликованной на "Кавказском узле". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".