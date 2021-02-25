Аналитики объяснили интерес Кадырова к дагестанским чеченцам его амбициями

25 февраля 2021, 16:41

Участие вице-спикера Чечни в митинге по случаю годовщины депортации аккинцев из Дагестана продемонстрировало претензии Кадырова на роль лидера всех чеченцев, заявил кавказовед Ахмет Ярлыкапов. Власти Чечни решили заработать политические очки на траурных мероприятиях, которые ранее запрещали, указали кавказовед Михаил Рощин и правозащитник Руслан Кутаев.

"Кавказский узел" сообщал, что 23 февраля 2020 года не менее 10 тысяч человек, в том числе жители Чечни и Ингушетии, приехали в Новолакский район Дагестана, чтобы почтить память жертв депортации. Был там, в частности, и вице-спикер парламента Чечни Шаид Жамалдаев. Все выступавшие на митинге затронули наболевшую тему восстановления Ауховского района, на территории которого жили чеченцы до 1944 года. На март 2020 года планировался съезд для обсуждения этой проблемы, однако он не состоялся ввиду пандемии коронавируса. Депутат Госдумы Бувайсар Сайтиев предложил организовать встречу для обсуждения этого вопроса, но и. о. главы Дагестана Сергей Меликов проигнорировал годовщину депортации вайнахов.

76 лет назад, 23 февраля 1944 года, началась операция "Чечевица", во время которой почти полмиллиона человек были массово выселены с территории Чечено-Ингушской АССР в Казахстан и Среднюю Азию. Подробнее об этих событиях и их последствиях говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Депортация чеченцев и ингушей". С депортацией вайнахов непосредственно связан нерешенный вопрос о правах чеченцев Дагестана, которые уже почти 30 лет ждут восстановления Ауховского района, указано в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана".

Кадыров продемонстрировал амбиции быть главой чеченцев Дагестана

Руководство Чечни не скрывает своей заинтересованности в судьбе чеченцев Дагестана, причем делает это не впервые, указал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа в МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Уже давно есть у руководства Чечни понимание, что в Дагестане живут их соотечественники, и им нужно оказать поддержку - и она оказывается. Это вполне осознанная политика чеченского руководства, чеченское руководство не скрывает своих покровительственных, скажем так, чувств по отношению к чеченцам Дагестана", - указал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Часть аккинцев считает себя не чеченцами, а отдельным народом. Их язык занимает промежуточное положение между чеченским литературным и ингушским языками, сообщается в справке "Кавказского узла" "Аккинцы".

По мнению Ярлыкапова, руководство Чечни надеется получить политические очки, продавливая вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане. "Руководством Чечни он ставится постоянно, и не скрывается, что чеченское руководство недовольно тем, что все это затягивается", - указал Ярлыкапов.

Участие высокопоставленных чиновников из Чечни в мероприятиях в Новолакском районе показывает также, что чеченские власти вновь начинают относиться к 23 февраля как к дню траура, добавил Ахмет Ярлыкапов. "Тут тоже, на мой взгляд, достаточно четкая позиция выстроена чеченским руководством. Оно официально не распространяется на эту тему, потому что все-таки официальный праздник, День защитника Отечества, но вот [это демонстрируется] путем поддержки подобных мероприятий", - пояснил Ярлыкапов.

23 февраля руководство Чечни второй год подряд после долгого перерыва провело официальный митинг в Грозном в память о жертвах сталинской депортации, совместив траурную дату с празднованием Дня защитника Отечества. В отличие от 2020 года, на траурном мероприятии отсутствовал глава республики Рамзан Кадыров, отбывший с визитом в Дубай. Ранее чеченские власти перенесли День памяти и скорби на 10 мая, и память о депортированных оказалась фактически подменена трауром по бывшему президенту Чечни Ахмату Кадырову, похороненному 10 мая 2004 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Мероприятия, подобные проведенному в Дагестане, являются для Рамзана Кадырова еще одним поводом показать себя главой всех чеченцев, где бы они ни проживали, полагает Ахмет Ярлыкапов. "Кадыров считает себя президентом всех чеченцев - не только по России, а вообще. Даже европейских чеченцев, которые формально уже не российские граждане. Соответственно, сам бог велел оказывать покровительство ауховским чеченцам, которые прямо под боком", - подчеркнул Ярлыкапов.

При этом аналогичная поддержка национальных меньшинств внутри Чечни руководителями иных регионов невозможна, считает он. "Если бы кто-то из Дагестана, например, выступал за кумыков в Чечне, это бы вызвало очень жесткий ответ. Это невозможно практически. Ни одна из соседних республик никаких таких вопросов не поднимает", - резюмировал Ярлыкапов.

Чеченские власти присоединились к мероприятиям, которые не смогли запретить

Участие чеченских чиновников в траурных митингах как в самой Чечне, так и за ее пределами связано с желанием властей "канализировать в нужное русло" память о народной трагедии, полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Сначала была определенная команда как-то развести День памяти жертв депортации и День защитника Отечества. Но сейчас, похоже, как-то смягчилось", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Рощина, участие Шаида Жамалдаева в митинге в Дагестане связано с желанием Кадырова контролировать местных чеченцев. "Иногда возникает впечатление, что чеченцы, которые проживают в Дагестане, не так оптимистично смотрят на то, что происходит в Чеченской республике. Видимо, это такая попытка как-то восстановить отношения с дагестанскими чеченцами", - предположил Рощин.

Траурные мероприятия на 23 февраля проводились чеченцами Дагестана и во время запрета на это в Чечне, напомнил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Когда невозможно запретить что-то, это обязательно надо возглавить. Это не придумано Путиным, не придумано Кадыровым - это извечная истина, которая существует, пока империи существуют. Невозможно было остановить, теперь они взяли и возглавили", - пояснил он.

Власти Чечни действуют по указке Кремля, уверен Руслан Кутаев

При этом Кутаев считает, что все действия руководства Чечни, в том числе по поддержке восстановления Ауховского района и участие в траурных мероприятиях в Дагестане - не их собственная инициатива. "Если не будет спущено с Москвы, я абсолютно убежден, чеченские власти ничего не сделают. Поездка Жамалдаева в Ауховский район, без сомнения, была согласована с администрацией президента России. То есть это не была самодеятельность", - заявил Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан Кутаев уверен, что демаркация границ между республиками и связанные с этим проблемы - также проект Кремля. "Это не было решение [спикера парламента Чечни] Даудова о демаркации, об определении кадастровых границ. Это установка, спущенная Кремлем. Я даже могу адрес назвать: это служба по внутренним политическим вопросам в администрации президента РФ во главе с Кириенко. Это они спускали, это они обостряют отношения, это они обозначают необходимость обострения отношений", - утверждает президент Ассамблеи народов Кавказа.

Власти Чечни и Дагестана договорились о начале демаркации границы между республиками еще в январе 2019 года. Этот процесс сопровождался конфликтными ситуациями. Так, в июне 2019 года жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. Летом 2020 года землемеры чеченской стороны установили на приграничных с Гумбетовским районом Дагестана землях колышки для вырисовывания границы, однако дагестанские власти проигнорировали призывы спикера парламента Чечни Магомеда Даудова завершить демаркацию. Впоследствии спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов пояснил, что руководство республики занято другими проблемами.

По мнению Кутаева, именно из Москвы было спущено указание пересмотреть границу Чечни с Ингушетией.

"Это не была инициатива Кадырова, это не была инициатива [Юнус-Бека] Евкурова - это была спущенная установка им, потому что это не самостоятельные главы регионов, это ставленники. А ставленники ставятся при условии, что они безропотно и безупречно выполняют спущенную установку Кремля. Я убежден, что никто в чеченском руководстве не инициирует самостоятельно эти вопросы", - подытожил Кутаев.

Дагестанские политологи не придали значения визиту Жамалдаева

То, что глава Дагестана Сергей Меликов не приехал на траурный митинг к дагестанским чеченцам, ничего не говорит об отношении властей республики к восстановлению Ауховского района, указал заместитель главного редактора дагестанского издания "Черновик", политолог Магомед Магомедов. "Главы Дагестана никогда не ездили на эти мероприятия, потому что это траурные мероприятия. На траурные мероприятия чеченцев-аккинцев обычно приезжали представители министерства по национальной политике Дагестана, но никогда ни один руководитель Дагестана туда [на траурные мероприятия] не приезжал", - подчеркнул Магомедов.

По его мнению, и визит вице-спикера парламента Чечни - не более чем "демонстрация жеста братского народа". "Чеченцы-аккинцы являются жителями Дагестана, но тем не менее они в языковой, культурной и идеологической орбите официального Грозного, и поэтому удивляться, что приехал представитель Чеченской Республики, не следует", - считает Магомедов.

Если бы в Дагестан приехал спикер парламента Магомед Даудов, это могло бы вызвать недовольство части населения Дагестана, негативно относящихся к восстановлению Ауховского района, но визит Жамалдаева такой реакции вызвать не может, уверен Магомед Магомедов.

В целом представители дагестанских властей всегда посещали траурные митинги в Новолакском районе, отметил дагестанский политолог Эдуард Уразаев. "Так было и на этот раз. Отсутствие же публичных заявлений от Сергея Меликова обусловлено, с одной стороны, уже утвержденными на федеральном и республиканском уровне программами переселения лакского населения и восстановления Ауховского района, а с другой - сложностью других конкретных действий, что проявилось в последний раз в период правления бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он изначально и глубоко знал об этой проблеме и действительно рассчитывал решить ее в короткие сроки, однако тоже не смог", - сказал Уразаев корреспонденту "Кавказского узла".

Решение о восстановлении Ауховского района оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

Несмотря на активные дискуссии, которые вызвала в 2019 году демаркация границ между Дагестаном и Чечней, визит Жамалдаева вряд ли способен вызвать всплеск напряжения, считает политолог. Он отметил, что в вопросе с Ауховским районом официальный Грозный резких шагов не предпринимает. "Официальные представители Чечни занимают осторожную и деликатную позицию, понимая сложность решения комплекса взаимосвязанных политических, социально-экономических и финансовых проблем", - сказал Уразаев.

Само по себе появление Меликова или других наиболее высокопоставленных чиновников Дагестана на траурном митинге в Новолакском районе не может разрешить никаких проблем, указал дагестанский историк Зураб Гаджиев.

"У нас в республике более 50 районов и городов, митинги могут идти еженедельно круглый год. Но в задачи Меликова не входит циркуляция по митингам. От него люди ждут лишь политической воли для запуска административно-командных действий, активизирующих работу Миннаца по привлечению к решению соответствующих проблем подлинных экспертов, чья квалификация позволяет разобраться в этих проблемах, вместо дежурных говорунов, забалтывающих любую проблему", - сказал Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

На восстановление Ауховского района потрачены 12 миллиардов

Вопрос о восстановлении Ауховского района остается замороженным минимум с 2017 года, указал корреспонденту "Кавказского узла" член исполкома общественного совета "Аух" Адам Мачаев. При этом, по его словам, на публичных мероприятиях всегда поднимается вопрос об этом. "Этой теме 30 лет. Мы всякий раз говорим, мы требуем соблюдения закона, исполнения законов, принятых в этой стране, в этой республике - законы не исполняют, вот и все. Само переселение [на территорию бывшего Ауховского района] на 80% практически завершено", - отметил Мачаев.

Он указал, что от главы Дагестана на митинге 23 февраля присутствовал новый начальник управления по переселению лакцев на новое место жительства и восстановлению Ауховского района Гаджи Султанов.

"Мы с ним встречались, он вроде бы настроен позитивно. Вроде бы работу начали - он намерен активизировать, намерен каких-то результатов добиться. Поэтому я сейчас не могу сказать ничего в адрес правительства и в адрес его лично. Посмотрим, время покажет. По завершении митинга мы еще беседовали в присутствии Руслана Курбанова, политолога, заместителя председателя парламента чеченской республики Жамалдаева, депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева и других. Провели небольшой круглый стол", - сказал Мачаев.

В марте 2020 года Министерство юстиции Дагестана отклонило заявку региональной организации "Общественный совет Аух" на митинг с требованием восстановления Ауховского района. Митинг был анонсирован на 11-м съезде чеченцев Дагестана в феврале 2020 года. Организаторы обжаловали отказ Минюста, однако потом отказались от намерения проводить акцию, объяснив свое решение пандемией коронавируса.

В этом году съезд чеченцев Дагестана не планируется, сообщил Мачаев. "Съезд, по регламенту, проводится раз в три года. Последний, внеочередной съезд был в 2020 году, 15 февраля", - сказал он.

Мачаев напомнил, что управление по переселению лакцев и восстановлению Ауховского района было создано на основании принятых в 1991 году законов о реабилитации и постановления III съезда народных депутатов Дагестана.

"Это правительственный орган. С тех пор этот орган занимается переселением лакцев на новое место жительства. Уже 12 миллиардов рублей примерно потрачено на это дело, построены девять населенных пунктов - это называется новострой в районе моря, на территории Кумторкалинского района. Но здесь есть небольшая юридическая несуразица: есть девять сел с такими же названиями здесь, то есть названия еще не восстановлены. Три села только, откуда полностью лакцы ушли на новое место жительства, - они переименованы, им возвращены старые названия. Остальные села носят те же самые названия. Глава села является главой села там же, то есть это один глава села на два одноименных села в совершенно разных частях республики Дагестан. Глава района - он же глава района и там. То есть имеются тонкости, связанные с бюджетом, с землями", - рассказал Мачаев.