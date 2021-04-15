Жительница Нальчика добивается прописки в социальной квартире

15 апреля 2021, 01:38

Татьяна Алхазова с сыном более 20 лет живет в предоставленной властями квартире в Нальчике, однако договор социального найма с семьей не заключен, а жильцы в ней не прописаны. Алхазова попросила "Народный контроль" помочь ей оформить квартиру и сделать там ремонт.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2018 года Татьяна Алхазова пожаловалась на то, что ее семья, в которой есть инвалид детства, 17 лет назад взамен прежнего жилья получила от властей квартиру с забитыми фанерой окнами и без отопления. За эти годы семье не удалось добиться помощи в приведении жилья в надлежащее состояние, заявила Алхазова. При этом, по ее словам, семья получала угрозы от людей, которые назвались бывшими хозяевами квартиры и требовали платить им деньги за проживание.

В январе 2018 года нальчикские активисты потребовали от властей отремонтировать квартиру Алхазовой и выдать ей правоустанавливающие документы на жилье. На портале Change.org они разместили петицию с этими требованиями, она собрала 70 подписей. В петиции говорится, что в 2002 году по иску администрации Нальчика суд признал расторгнутым договор найма с Алхазовыми на квартиру №3 по улице Гагарина, 159, где семья жила до 1989 года. При этом сама эта квартира была передана новой собственнице, которая ее впоследствии продала, а предоставленная Алхазовой квартира на Шалушкинской улице была в запущенном состоянии, отмечается в петиции. "Не было межкомнатных дверей, не было сантехники и печки, не было отопления. Окно было заколочено фанерой. С миру по нитке собирали люди помощь Алхазовой и ее семье, чтобы привести квартиру в более или менее приемлемое состояние. Однако и по настоящее время квартира крайне запущена", - отмечается в петиции.

Жительницы Нальчика Татьяна Алхазова обратилась в общественную организацию "Народный контроль" с просьбой помочь ей получить правоустанавливающие документы на квартиру и провести в квартире ремонт.

"В 1989 году моя семья – я, мой сын, инвалид детства, моя мать и мой брат – были выселены из нашего дома в Нальчике по улице Гагарина (ныне улица Идарова), 159, квартира 3 якобы для проведения в нем ремонта во временное жилье, в общежитие. Моей матери и брату в 1994 году была предоставлена двухкомнатная квартира. Я и мой сын остались жить в общежитии на Бехтерева и прожили там в общей сложности более десяти лет. В 2001 году администрацией Нальчика мне с сыном была предоставлена двухкомнатная квартира на улице Шалушкинская, 3, квартира 39. Однако никаких правоустанавливающих документов на эту квартиру нам не было выдано. Квартира по сей день числится за другим хозяином, ранее проживавшим в ней", – говорится в письме Алхазовой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Она указала, что предоставленная квартира требовала ремонта – в ней не было межкомнатных дверей, сантехники, отопления, а окно было заколочено фанерой. Алхазова написала, что люди пытались помочь семье собрать деньги на то, "чтобы привести квартиру в более или менее приемлемое состояние". "Однако и по настоящее время квартира крайне запущена", – говорится в письме.

В 2002 году администрация Нальчика обратилась с иском в суд о признании расторгнутым договора о найме жилого помещения по улице Гагарина, 159, квартира 3. Решением Нальчикского горсуда от 26 июня 2002 года иск администрации был удовлетворен, написала Алхазова. "Наш дом с участком в 6 соток по улице Гагарина (ныне Идарова) был передан работнице ЖЭК [...] , которая впоследствии продала его. Между тем, на квартиру по улице Шалушкинская, 3 нам по сей день не выданы правоустанавливающие документы. До сих пор в наших с сыном паспортах стоит отметка о прописке по улице Гагарина (Идарова),159", – утверждает автор письма.

По ее словам, с момента вселения в квартиру на улице Шалушкинская ее и сына "терроризировали неизвестные люди, которые утверждали, что квартира принадлежит им, и что за проживание в ней мы должны ежемесячно платить им по 12 тысяч рублей". После того как три года назад семья перестала платить, она подвергалась шантажу и угрозам, утверждает Алхазова.

"В ответ на наши жалобы и обращения к органам власти мы получаем отписки, в которых нас пытаются представить не совсем адекватными [...] считаем себя нормальными людьми и отдаем отчет своим действиям", – говорится в письме.

Автор письма просит общественный "Народный контроль" оказать содействие в получении правоустанавливающих документов на квартиру и помочь ее отремонтировать. "Квартира изначально нам досталась в запущенном виде. А за эти двадцать лет она еще больше пришла в упадок. Мы ничего исправить в ней не могли, ибо квартира нам по документам не принадлежит. Работники ЖЭУ нам неоднократно говорили, что квартира не наша. Мы ждали, что взамен нашего дома с участком, из которого нас выселили, и который передали другому человеку, нам предоставят жилье. Прошло двадцать лет. И сейчас мы уже понимаем, что нам никто ничего не собирается предоставлять, поэтому просим дать нам правоустанавливающие документы хотя бы на эту квартиру", – написала Алхазова.

Она приложила к своему письму акты государственной жилищной инспекции, Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии и других организаций, которые подтвердили, что квартира находится в неудовлетворительном состоянии. К письму Алхазовой приложен также ответ из администрации Нальчика от 31 января 2020 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем говорится, что квартира по улице Шалушкинской, предоставленная Алхазовой и ее сыну, была в хорошем техническом состоянии после косметического ремонта "с заменой газового и сантехнического оборудования".

"Заселившись в квартиру, Вы, нарушая статью 67 Жилищного кодекса России, не поддерживаете надлежащее состояние жилого помещения и не проводите в нем текущий ремонт, допуская ее разрушение. В результате квартира в настоящее время находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии. По вашей вине сантехническое и газовое оборудование также приведено в неисправное состояние", – говорится в документе.

В нем также указывается, что в 2015 году администрация Нальчика изучила санитарное и техническое состояние квартиры №39 по улице Шалушкинская, дом 3, был составлен примерный локальный сметный расчет ремонта квартиры. "От предложения произвести в квартире ремонтные работы Вы категорически отказались, настаивая на предоставлении другой благоустроенной квартиры. Законных оснований для удовлетворения Вашего требования не имеется", – утверждали чиновники.

Сотрудник департамента жилищной политики администрации Нальчика сказал корреспонденту "Кавказского узла", что договор социального найма с Алхазовой будет заключен после того, как она соберет все необходимые для этого документы. При этом содержать квартиру в надлежащем состоянии – обязанность тех, кто в ней проживает, сказал чиновник.

Квартира, в которой живет Алхазова с сыном, ни за кем не числится. "По адресу: город Нальчик, улица Шалушкинская, дом 3, кварра 39 в Росреестре нет данных", – говорится в ответе на электронный запрос корреспондента "Кавказского узла" в Единый госреестр недвижимости.

Жилищные права Алхазовых были нарушены, мэрия обязана была давно заключить с ними договор социального найма, считает юрист Мухадин Карданов. "У них (Алхазовых) дом был, откуда их переселили под благовидным предлогом провести ремонт. Ремонта не провели, дом отдали другому человеку, а семье вроде бы и предоставили жилье, но никаких документов на него не дали. За двадцать лет администрация не заключила с ними договор социального найма, только сейчас предложила, несмотря на давние жалобы семьи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель организации "Народный контроль" Владимир Тумов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что направит запросы в соответствующие органы по поводу жилья Алхазовых.

"Кавказский узел" также писал, что мировой суд Нальчика в августе 2019 года назначил 11 месяцев ограничения свободы Татьяне Алхазовой, признав ее виновной в угрозе соседке убийством. Алхазова сочла приговор несправедливым и заявила, что сама является потерпевшей стороной – в апреле 2018 года ее сыну, инвалиду детства, было нанесено ножевое ранение, а в их квартире неизвестные разбили оконные стекла. Приговор стал следствием конфликта Алхазовой с соседями, которые пытаются завладеть ее квартирой, указала активистка общественной организации репрессированных и инвалидов Нальчика Алла Санникова.