Жильцы общежития в Нальчике попросили депутата Госдумы о помощи

08 июня 2019, 06:09

Жители общежития в Нальчике по улице Ингушская, 12 обратились к депутату Госдумы Ирине Марьяш с просьбой о содействии в переселении в отдельные квартиры. Ирина Марьяш пообещала прийти в общежитие вместе с представителями администрации города.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что жильцы общежития на улице Ингушской, 12 в Нальчике пожаловались на то, что их здание пришло в негодность: сырость и грибок провоцируют заболевания, а нехватка санузлов общего пользования лишает жильцов необходимых бытовых удобств. О техническом состоянии общежития они рассказали в видеосюжете от 5 декабря 2018 года.

Как сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жители общежития, ситуация за прошедшее время не изменилась.

"После видеосюжета и публикации к нам приходили из администрации Нальчика. Сказали, что придет комиссия. Мы ждали, ждали, но никто так и не пришел. А спустя месяц и более мы получили ответ, в котором говорится, что "по результатам обследования межведомственной комиссией по определению категории многоквартирных домов коммунального типа, очередности их расселения, установлено, что конструктивные здания по улице Ингушская, 12 находятся в удовлетворительном состоянии", хотя никакой комиссии мы не видели", - рассказала Джульетта Шикова корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Тамара Аккаева сообщила, что общежитие, построенное в 1976 году, находится в ужасном состоянии.

"Общежитие коридорного типа с общим санузлом. На каждом этаже одна душевая с одним помывочным местом, где моются все – мужчины и женщины, взрослые и дети. Иногда очереди в душ приходится ждать несколько часов. Один туалет на три кабины на каждый этаж", - описала Аккаева быт общежития.

В душе или туалете есть опасность, что на голову может упасть глыба штукатурки, сказала Тамара Аккаева.

При этом, по ее словам, все места общего пользования находятся в крайне запущенном состоянии. Стены настолько отсырели, что штукатурка на них уже не держится. Повсюду сырость, плесень и грибок. От проживания в таких условиях болеют и дети, и взрослые. Многие жильцы стали инвалидами.

Среди жильцов общежития есть больные туберкулезом, гепатитом, с которыми здоровые ходят в общий туалет, пользуются общей кухней, моются в одном душе.

После получения ответа из администрации Нальчика жители общежития записались на прием к депутату Государственной думы Ирине Марьяш. Им удалось встретиться с депутатом 7 июня.

Женщины, их было 12 человек, некоторые с маленькими детьми, настоятельно просили Ирину Марьяш оказать им содействие в переселении в новые квартиры, где бы у каждой семьи был свой душ и свой туалет. А в рамках какой программы или какого закона это будет сделано - это уже на усмотрение властей, считают жительницы общежития.

Они также сообщили, что в общежитии проживает 54 семьи. Из них остронуждающихся - около двадцати семей, давно живущих в общежитии, которые без помощи государства улучшить свои жилищные условия не смогут. Среди них есть многодетные семьи, старики, инвалиды.

Ирина Марьяш внимательно выслушала женщин. Она поинтересовалась, не переведено ли общежитие в статус многоквартирного дома. Если это так, и, если при этом дом еще и признан аварийным до 2017 года, есть вероятность расселения жильцов.

Ирина Марьяш пообещала, что запросит всю информацию в администрации Нальчика, а также на следующей неделе лично приедет в общежитие вместе с представителями администрации.

Она пообещала, что сделает все от нее зависящее, чтобы помочь им. По ее словам, даже если они не подходят под закон о расселении, можно внести изменения в закон.

"Вы правильно сделали, что пришли. Под лежачий камень вода не течет", - сказала депутат.

Уходя от депутата, жильцы общежития выразили надежду, что вопрос их расселения сдвинется с мертвой точки.

"Я слышала, что она реально помогает людям, поэтому мы и пришли сюда", - сказала Тамара Аккаева корреспонденту "Кавказского узла".

В ответе, который получили жильцы общежития от администрации Нальчика говорится, что программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей городского округа Нальчик на 2016-2020 годы" дополнена подпрограммой "Реновация жилищного фонда городского округа Нальчик". В первую очередь в программу планируется включить 36 многоквартирных домов коммунального типа (общежитий) общей жилой площадью 60,5 тысячи квадратных метров.

Финансирование программы планируется осуществлять за счет бюджетных и внебюджетных фондов.