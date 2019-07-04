Пользователи соцсетей раскритиковали инициативу властей Кабардино-Балкарии по борьбе с бедностью

04 июля 2019, 00:05

Власти Кабардино-Балкарии в рамках программы по борьбе с бедностью намерены перераспределить социальные выплаты. Пользователи Instagram раскритиковали инициативу властей, указав на недостаточность таких мер, а также усомнились в прозрачности составления списка малоимущих.

В настоящее время власти Кабардино-Балкарии анализируют структуру бедности населения по муниципалитетам, сообщил министр труда и социальной защиты республики Алим Асанов.

"Сейчас мы на этапе вычленения конкретных семей, а до 2024 года мы должны будем разработать комплекс мероприятий по борьбе с бедностью. Один из этапов - изучение самой структуры бедности. [...] Будем перераспределять имеющиеся выплаты по признаку социального равенства, социальной необходимости, а самое главное - адресности, то есть кому эта помощь нужнее, это небольшая часть", - привел 3 июля слова Асанова ТАСС.

В то же время, по словам министра, для решения проблемы бедности "нужно создание рабочих мест и повышение заработной платы".

Среднемесячная номинальная заработная плата в Кабардино-Балкарии, начисленная работникам в январе-апреле, сложилась в размере 25 793,1 руб. и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 6,4%. Размер реальной начисленной зарплаты увеличился на 1,1%, говорится в отчете Северо-Кавказстата. По данным ведомства, в апреле средняя заработная плата составила 26 602,5 руб. По итогам 2018 года Кабардино-Балкария заняла 77-е место в "Рейтинге социально-экономического положения регионов-2019", опубликованного 4 июля РИА "Рейтинг". Кабардино-Балкария поднялась на одну строчку по сравнению с результатами 2017 года, набрав 18,877 балла.

Часть нуждающихся жителей Кабардино-Балкарии составляют безработные или граждане, получающие низкую заработную плату, но есть и те, "которые находятся за чертой бедности в силу непреодолимых обстоятельств".

"Там присутствуют и проблемы с жильем, и проблемы со здоровьем, есть те, кто попадал в зону стихийных бедствий, - очень широкий спектр", - отметил Алим Асанов.

По его данным, правом на предоставление соцподдержки пользуются более 123 тысяч жителей республики. Основная часть малоимущих семей - многодетные семьи, подчеркнул министр.

Новость об адресных выплатах нуждающимся жителям республики вызвала бурное обсуждение пользователей Instagram. Так, в течение восьми часов соответствующий пост, опубликованный 3 июля на странице паблика chp.nalchik, собрал не менее 554 лайков и более 90 комментариев. Многие подписчики заявили о сложной социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии.

"Лучше бы с каждой бедной семьи взяли хотя бы по одному человеку и трудоустроили с хорошей зарплатой. Ваши разовые выплаты - на один день", - написала lianchik_11_08_89.

"Очень жаль, что субсидии распределяются необъективно. Лучше бы они помогли оплатить газ, свет, воду", - предложила madinab60.

"Все очень просто, по новой методе вычислят, у кого есть машина, скотина, огород и жилплощадь выше соцнормы, и вычеркнут из списка нуждающихся. Вот вам и борьба с бедностью", - высказался viktor_2047047.

"Скажите, кто относится к малообеспеченным? Я думаю, почти все население КБР", - прокомментировала chomartovaliulia.

"Пусть поедут в Терский район - там безработица 80 процентов как минимум. Кроме школ и детских садов работать негде, а не все могут переехать в город за хоть какой нибудь работой", - посетовал пользователь под ником goldhaus55.

"Они только начали изучать структуру бедности и вычленять конкретные семьи... Но ничего, до 2024 года у них ещё есть время", - иронично отметил dgein_eir2.

Также многие комментаторы усомнились в прозрачности составления властями списков малоимущих.

"Пусть опубликуют список, кому перечислили, а люди и компетентные органы пускай проверят", - предложил подписчик kokov0865.

"Я не верю, что адресную помощь получат нуждающиеся", - заявила abaevaliusena.

"Не забудьте, пожалуйста, список нам озвучить, т. к нам известно, как составляют списки!" - написал пользователь под ником _5904_.

Республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга качества жизни в России по итогам 2018 года, писал "Кавказский узел" 18 февраля. Согласно рейтингу наиболее благоприятных условий для жизни среди регионов России, Карачаево-Черкесская Республика набрала 25,3 балла и опустилась за год с 83-го места в списке регионов на 84-е из 85-е. Республика Калмыкия с 28,7 балла заняла 81-е место в рейтинге, а Ингушетия - 82-е место. В замыкающую рейтинг десятку вошла также Кабардино-Балкария, набравшая 34,1 балла и занявшая 76-е место (75-е место в 2017 году).

О необходимости принять более действенные меры по борьбе с бедностью в Кабардино-Балкарии, в частности создать больше рабочих мест, заявили подписчики сообщества patriot_kbr в Instagram. Новость о перераспределении соцвыплат в течение семи часов собрала более 610 лайков и почти 60 комментариев.

"Пока для людей не начнут создавать рабочие места с нормальной заработной платой, от этих мизерных разовых выплат толку не будет никакого. Главное, что 1% самых "достойных" в стране живёт достойно!" - написала ritaegozheva.

"У нас в КБР безработных нет, потому что на учёт не ставят, придумывают какие-то отговорки, или профессионалу с высшим образованием предлагают только работу дворника", - утверждает fat_imma10.

"А зачем растягивать это до 2024 года? Пять лет надо выяснять, кто нуждается?" - возмутилась rimma_0077.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, представленной пользователями Instagram в комментариях. По состоянию на 00.05 мск реакции на комментарии пользователей на странице Минтрудсоцзащиты Кабардино-Балкарии в Instagram нет.

Напомним, в начале февраля министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что рождаемость в Кабардино-Балкарии и других регионах Северного Кавказа снижается в течение последних двух лет. По мнению пользователей соцсетей, жители республики отказываются от многодетности из-за безработицы, низкого уровня зарплат и отсутствия существенной социальной поддержки со стороны государства.