Символ правосудия © Фото Елены Синеок, Юга.ру

06 августа 2019, 08:29

Прокуратура добилась переселения семьи из аварийного жилья в Майском

Суд обязал мэрию Майского предоставить семье благоустроенное жилье вместо аварийного, сообщила 5 августа прокуратура Кабардино-Балкарии.

По версии прокуратуры, администрация выселила через суд семью из аварийного дома, предложив им переехать в непригодное для проживания жилье.

"Суд в 2014 году признал, что предлагаемое местной администрацией... жилье не отвечает предъявляемым к жилым помещениям требованиям, и иск о выселении семьи ответчиков в непригодное помещение не подлежит удовлетворению", - сообщила 5 июля прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте. Несмотря на это, администрация не предоставила семье другое жилье, а ее члены были вынуждены поселиться у родственников, отмечает ведомство.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать администрацию Майского обеспечить вне очереди по договору социального найма семью жильем, которое отвечает санитарным и техническим требованиям, суд удовлетворил это ходатайство, сообщило со ссылкой на ведомство РИА "Кабардино-Балкария", не уточнив дату суда.

На сайте администрации Майского комментариев относительно этого решения суда нет по состоянию на 07.50 мск сегодня. Информации об этом решении нет на сайте Майского районного суда на 08.10 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 1 июля дольщики провели собрание возле недостроенного дома №13/17 на проспекте Кулиева в столице Кабардино-Балкарии, заявив, что ввод в эксплуатацию жилого здания, строительство которого затянулось на 15 лет, был назначен на этот день. Однако обещание министра не подтвердилось.

Примечание:

"Нальчане раскритиковали план застройки центра города", "Дольщики пожаловались на застройку двора в Нальчике", "Два жителя Нальчика обвинены в обмане дольщиков".

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