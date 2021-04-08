08 апреля 2021, 17:15

Мосгорсуд оставил в силе приговор Дагиру Хасавову

Московский городской суд сегодня оставил без изменения приговор адвокату Дагиру Хасавову, признанному виновным в принуждении свидетелей к даче показаний по делу высокопоставленных дагестанских чиновников.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Дагир Хасавов был задержан 17 сентября 2019 года в московском суде, где рассматривалось дело бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Хасавову было предъявлено обвинение в принуждении к даче показаний и воспрепятствовании правосудию, он был заключен под стражу. В окончательном варианте Хасавову было предъявлено обвинение в оказании давления на свидетеля. Свою вину он не признал. В ноябре 2020 года Измайловский суд Москвы приговорил Хасавова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

По версии обвинения, Дагир Хасавов создал преступную группу, в которую вошли лица, "заинтересованные в незаконном освобождении от уголовной ответственности Раюдина Юсуфова и Гамидова". "Заинтересованными лицами" следователи считают Вадима Юсуфова и Абдусалама Джамалутдинова, следует из обвинительного заключения, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Следователи полагают, что группа преследовала своей целью "сломить и подавить волю представителя потерпевшей стороны [...] с целью принудить его дать ложные показания".

"8 апреля Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Измайловского суда  Москвы в отношении Джамалутдинова А.Н., Хасавова Д.З., Юсуфова В.Р., осужденных по части 4 стаьи 309 (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу). Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - цитирует пресс-службу суда "Интерфакс".

Напомним, Хасавов представлял в суде интересы бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы приговорил Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова к 6,5 и 5,5 года заключения по делу о хищении 41 млн рублей при возведении спецприемника для временного содержания иностранных граждан. Адвокаты Гамидова и Юсуфова считают их вину недоказанной. В ходе процесса представитель ГКУ "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика", которое проходило по делу в качестве потерпевшей стороны, Альберт Хавчаев заявил, что действия чиновников не причинили ущерб госучреждению.

Новости о кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Адвокаты Хасавова заявили о нарушении его права на защиту", "Приговор Гамидову оставил сомнения в справедливости наказания", "Сын зампремьера Дагестана задержан по делу адвоката Хасавова".

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