Жительница Абхазии публично извинилась за видео в соцсети

30 марта 2021, 11:56

19-летняя девушка извинилась за опубликованный в соцсети ролик с фразой "Абхазия - это Грузия", а ее родителей отчитали сотрудники милиции, следует из видеосюжета МВД Абхазии. Следователи проводят проверку в связи с публикацией, сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии в связи с этим проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией. С тех пор Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями. О предшествовавших этому боевых действиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)".

Милиция начала доследственную проверку после публикации в соцсети видеоролика, на котором девушка произносит фразу: "Абхазия – это Грузия", сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

По данным силовиков, публикация была сделана 27 марта, после чего в милицию "поступило множество жалоб от возмущенных граждан". Участница видеозаписи Алена Тания, 2001 года рождения, в милиции рассказала, что ее попросили опубликовать это видео.

Видеосюжет, озаглавленный "Абхазия – это не Грузия!", размещен сегодня на YouTube-канале пресс-службы МВД Абхазии, на который подписаны 12,4 тысячи пользователей видеохостинга.

В начале ролика показаны кадры видео, сделанного в режиме селфи, на котором девушка говорит: "Абхазия – это Грузия". Далее в ролике показана эта девушка, которая сидит перед столом в служебном кабинете и, отвечая на вопросы сотрудницы МВД, называет свое имя и дату рождения. Сотрудница милиции демонстрирует девушке видеоролик, ставший поводом для беседы. Последовавшие за этим вопросы и реакция Алены Тания не показаны, но из видеозаписи можно сделать вывод, что девушка волнуется.

Далее на кадрах видеосюжета девушка говорит, глядя в камеру: "Я Алена Тания, я выложила видео, что Абхазия – это Грузия. Меня попросили. Я у всех прошу прощения. Я очень сожалею".

"Также в органы внутренних дел приглашены родители фигурантки", – говорит голос за кадром. В видеосюжете показаны родители Алены, находящиеся в том же служебном кабинете. "Ситуацию знаете с дочкой, да?" – спрашивает их сотрудник милиции. "Да, сегодня услышал", – кивает отец девушки. "Как вы прокомментируете, что вы можете сказать?" – интересуется силовик. Мужчина в ответ разводит руками: "Это неправильно. Я всю войну прошел", – говорит он. "А как тогда ваша дочка может позволить такое?" – требовательно спрашивает сотрудник милиции. Мужчина вновь растерянно разводит руками. "И не думал, и не знал, что она на такое пойдет", – отвечает он.

К 11.55 мск публикация МВД набрала 13,7 тысячи просмотров. Комментариев под видео нет. "Кавказский узел" не располагает сведениями о том, добровольно ли Алена Тания извинилась за свою публикацию.

Отметим, что практика публичных покаяний, которая активно применяется в Чечне, распространилась в России на другие регионы. В частности, МВД Дагестана неоднократно публиковало записи с извинениями задержанных, хотя пользователи Instagram в комментариях осуждали эту практику.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".