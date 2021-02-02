Пользователи соцсети упрекнули Меликова в игнорировании проблемы с мусором

02 февраля 2021, 13:36

Глава Дагестана Сергей Меликов должен обратить внимание на проблему с вывозом мусора в Махачкале, заявили пользователи Instagram. Их оппоненты возразили, что с переполненными свалками должны разбираться мэрия и компания по вывозу мусора.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК «Лидер» от вывоза мусора. 1 января компания «Лидер» заявила о возобновлении работы, а 16 января вновь отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. 28 января власти Дагестана выбрали новых операторов для вывоза мусора.

После отказала компании "Лидер" вывозить мусор свалки Махачкалы и Каспийска оказались переполненными. Пользователи соцсетей назвали сложившуюся обстановку мусорным коллапсом. По их мнению, в проблеме виновны как чиновники, так и профильная компания, отвечающая за вывоз мусора. Дагестанские чиновники в Дагестане пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей деятельности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, считают пользователи Instagram.

В Instagram-паблике dagnews.today, на который подписаны около 317 тысяч пользователей, сегодня был опубликован ролик, на кадрах которого молодой человек выносит пакет с бытовыми отходами на свалку. Кадры демонстрируют как житель извлекает пакет дома из мусорного ведра, выходит из подъезда, направляется к переполненной мусорке и, не доходя до нее, бросает его на свалку. Далее на фоне видео начинает играть романтичная песня про Махачкалу и следуют кадры с лужами, в которых лежит мусор, животными около свалок, развевающимися на ветру пакетами с мусором, кучами бытовых отходов около дорог и на обочинах улиц и прочими сценами, свидетельствующими о сложной экологической обстановке в городе.

К 13.00 мск эта запись набрала около 17,6 тысячи просмотров и 106 комментариев. Большая часть их авторов потребовала от властей обратить внимание на ситуацию с вывозом мусора.

"И где "суровый" Меликов, которого так ждали некоторые?" – задался вопросом пользователь leo_leo_leo05.

"Меликову отправьте видео", – отметил seleevalistudio.

"Все, что на видео – это лицо нашего правительства", – возмутился пользователь avtomagazin_lada_detal_.

"Зачем нашему руководству порядок наводить? Они все равно уедут отсюда. Здесь они временно, совсем другие цели у них. И это все знают", – посетовала janna_55_.

Другая часть пользователей раскритиковала мэрию Махачкалы.

"Позор хозяину города. Долой [мэра Махачкалы] Салмана [Дадаева] с места! Ужас просто", – отметила rizaeva.0000.

"В центр площади надо вываливать полный "Камаз" мусора, чтоб власти видели", – сыронизировал пользователь m_aishat_o.

"Даже другие города Дагестана выглядят чище, чем столица. Какой позор властям. Один город даже в порядок привести не могут <…>. Больно за Дагестан, такой красивый край и весь в мусоре и грязи", – написала alimuradova_ya.

Другие комментаторы высказали опасение, что переполненные свалки могут привести к ухудшению санитарной обстановки с приходом тепла. "Ужас творится! Хорошо еще не печет солнце, скоро запах пойдет, потом крысы, тараканы, болезнь", – предположил пользователь milka_ab_.

"Чем жить в грязи, лучше всем вместе вынести мусор . Летом от эпидемии заболеют все", – высказала похожее мнение shakhnabatisakova.

Другая часть пользователей упрекнула в переполненных свалках местных жителей. "Интересно, никто себя не узнал, ведь почти так многие мусор и кидают. И на замечания реакция одинаковая: "Я один/одна что ли так делаю?" – отметил пользователь elsi_120711_.

21 января в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого волонтеры помогают коммунальщикам с уборкой мусора в Махачкале. По словам одного из добровольцев, они занялись уборкой бытовых отходов после того, как к ним поступила такая просьба. Власти должны либо освободить горожан от оплаты за бытовые отходы, либо заниматься очисткой свалок самостоятельно, заявили пользователи Instagram.

Запись о переполненных свалках в Махачкале также была опубликована 1 февраля на странице Instagram-паблика golos.dagestana, на который подписаны около 1 млн подписчиков. К 13.00 мск эта запись набрала 7912 отметок "нравится" и 468 комментариев. Часть их авторов также попросила главу Дагестана обратить внимание на сложившуюся проблему.

"Пусть наш многоуважаемый Меликов решит все эти проблемы. Мало того, что сейчас народ платит абсолютно за все налоги, так народ ещё и должен думать как это все решить?" – задался вопросом пользователь ferz021.

"Правительство не проезжает по этим улицам?" – спросила 2.zarema.

Другие пользователи назвали виновными самих жителей.

"Сами же мусорим и виним в этом правительство! Надо ведь с себя сперва начать, элементарно не бросать этот мусор на дороги, улицы", – написал пользователь _sso_1111.

В Instagram-паблике mkala_, на который подписаны около 418 тысяч пользователей, 31 января тоже была опубликована запись, посвященная проблеме с вывозом мусора в Махачкале. К 13.00 мск эта публикация набрала 11,5 тысячи отметок "нравится" и 725 комментариев. Часть их авторов также потребовали от главы Дагестана разрешить проблему с мусором в Махачкале.

"Будем надеяться, Меликов это увидит", – предположил пользователь shamik__001.

"А что наш новый президент не решил вопрос?" – спросил пользователь tyr_poezdki___dagestan_.

"Вообще, что происходит в городе? Неужели решить вопрос некому? Неужели настолько все плохо, ведь столица Дагестана - это лицо нашего правительства", – написал пользователь izumrud2346.

Другая часть пользователей возразила, что претензии следует предъявлять мэрии.

"При чем тут Меликов, вообще то в городе мэр был", – отметил пользователь 05_alya_05.

"При чем здесь власть? Все вопросы к компании, которая отказалась вывозить мусор", – заявил zaripilov_500.