Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале

01 января 2021, 13:18

Городские службы Махачкалы переведены на усиленный режим работы из-за отказа компании "Лидер" заниматься вывозом мусора, сообщила мэрия в канун Нового года. Салман Дадаев предложил горожанам пользоваться Instagram для жалоб на переполненные мусорные контейнеры.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно указывали на проблемы, связанные с вывозом мусора. В сентябре 2020 года спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что чиновники Махачкалы и Каспийска не решают проблемы с вывозом мусора и антисанитарией на улицах. Он потребовал создать комиссию и проанализировать санитарную ситуацию в обоих городах.

Региональный оператор объявил, что прекращает вывозить мусор, в связи с чем городские службы Махачкалы переведены на усиленный режим работы. "Основная наша задача – чтобы в домах горожан бесперебойно были свет, вода и газ, а на контейнерных площадках не было навалов мусора. Все сигналы, поступающие от вас, обрабатываются и направляются в работу. Структурные подразделения администрации города будут регулярно мониторить комментарии и своевременно на них реагировать", - приводятся слова мэра Салмана Дадаева в публикации на странице мэрии Махачкалы в Instagram, сделанной вечером 31 декабря.

Представитель мэрии сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что исполнять свои обязанности отказалась компания "Лидер". Причины такого решения он не уточнил. При этом на сайте компании, по состоянию на 13.00 мск 1 января, отсутствует информация о прекращении вывоза мусора в Махачкале. Дозвониться до представителей компании по указанным на сайте "Лидера" телефонам корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

"Лидер" является региональным оператором по сбору и вывозу мусора не только в Махачкале, но и в Каспийске, Буйнакске, Кизилюрте, в Буйнакском, Кизилюртовском, Кумторкалинском и Унцукульском районах, сообщается на сайте компании.

Жители Дербента в начале января 2020 года раскритиковали мэрию, заявив, что новые контейнерные площадки по полгода стоят необорудованными и превратились в свалки, а резкий запах мусора стоит в центре города. Компания по вывозу мусора больше года выбрасывала его на несанкционированных свалках, присвоив при этом 6,5 миллиона рублей, заявило в июне 2020 года МВД Дагестана.

Махачкалинцы недовольны перебоями с электричеством

Проблемы с вывозом мусора возникли из-за конфликта между управляющими компаниями и мэром, считает пользователь соцсети aa3451839. "Какое же сопротивление эти службы оказывают работе мэра. Не хотят работать. Кто-то отдал эти службы в частные руки, и мэру приходится вручную руководить, чтобы они работали", - написал он сегодня на странице Салмана Дадаева в Instagram.

При этом ни на странице Дадаева, ни на странице мэрии Махачкалы к 13.00 мск 1 января не появилось комментариев с жалобами на переполненные мусорные контейнеры. Некоторые комментаторы пожаловались на перебои с подачей электроэнергии. "Где свет в Пятом поселке?", - спросила вечером 31 декабря yma___ на странице Салмана Дадаева. "С 18 до 24 часов [31 декабря] не было света, это нормально?! И так через день. Это в городе, не поселок - просто слов нет", - возмутилась сегодня в комментариях на странице мэрии Махачкалы zamira_sumki.

К 13.00 мск 1 января публикация о проблемах с вывозом мусора на странице мэрии Махачкалы набрала 1794 просмотра и пять комментариев, а аналогичная публикация на странице Салмана Дадаева - 19,7 тысячи просмотров и 34 комментария.