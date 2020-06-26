Отходы на несанкционированной свалке в Дагестане. Скриншот сообщения INSTAGRAM страницы МВД Дагестана https://www.instagram.com/p/CB5LphSq8Pg/

26 июня 2020, 13:43

МВД сообщило о крупном мошенничестве с вывозом мусора в Дагестане

Компания по вывозу мусора больше года выбрасывала его на несанкционированных свалках, присвоив при этом 6,5 миллиона рублей, заявило МВД Дагестана. Пользователей Instagram возмутило, что мусорный оператор так долго оставался безнаказанным.

Как сообщал "Кавказский узел", жители разных городов Дагестана неоднократно указывали на проблемы, связанные с вывозом мусора. Так, в начале январе жители Дербента раскритиковали мэрию, заявив, что новые контейнерные площадки по полгода стоят необорудованными и превратились в свалки, а резкий запах мусора стоит в центре города. В то же время махачкалинцы сообщили, что на некоторых улицах мусор не вывозится неделями.

Сотрудники одной из дагестанских компаний по вывозу мусора вместо того, чтобы вывозить его на лицензированный полигон, выбрасывали отходы на несанкционированных свалках, не выезжая за пределы тех же муниципальных образований, где и собирался мусор, заявило МВД Дагестана. По данным полиции, мусорный оператор делал это больше года - с конца февраля 2019 года по середину июня этого года. "Ущерб, причиненный злоумышленниками, составил сумму более 6,5 миллиона рублей", - указано в сообщении.

Против руководителя компании и других членов руководства возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, им грозит до десяти лет заключения, информировало сегодня МВД Дагестана на своей странице в Instagram.

Речь идет о региональном мусорном операторе, который работал в некоторых горных районах республики. Компания выиграла аукцион, организованный Министерством природы Дагестана. Руководитель компании был задержан еще 25 июня, со ссылкой на МВД Дагестана сообщил сегодня "Черновик".

Публикация в Instagram МВД Дагестана сопровождается видеозаписями дымящихся свалок, расположенных близ автомобильных дорог. "Больше года травили людей токсичным дымом", - заявил в комментариях oprf_05.

Скриншот комментария к новости о возбуждении уголовного дела против мусорного оператора, https://www.instagram.com/p/CB5LphSq8Pg/"Пол-Дагестана таких. Ловите и дальше", - призвал силовиков makharatgj. "Благое дело сделали. А то живем в мусористане", - посетовал lion_king_9.

При этом пользователя Replym_____diana_____ удивило, что мусорный оператор мог безнаказанно выбрасывать мусор на несанкционированных свалках больше года. "Наверное, за столько лет трудно было это установить", - сыронизировала она. "Тоже мне новость. Можно подумать, никто ничего не знал до этого", - возмутилась _fatima_musaeva_05.

"А гражданам средства, собранные за ненадлежащую утилизацию отходов <...> вернут?" - поинтересовался dent_light.

За полчаса, к 13.43 мск 26 июня, эта публикация собрала 12,2 тысячи просмотров и 31 комментарий. У страницы МВД Дагестана 277 тысяч подписчиков. На сайте Минприроды Дагестана по состоянию на 13.43 мск 26 июня не появилось комментариев относительно уголовного дела против мусорного оператора.

Примечание:

"Причиной пожара на мусорном полигоне Кизляра власти назвали поджог", "Глава Буйнакска самоизолировался на фоне нерешенных городских проблем", "Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова".

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