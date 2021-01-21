Жители Махачкалы присоединились к очистке свалок

21 января 2021, 13:05

В столице Дагестана добровольцы из числа местных жителей помогли администрации в работе по вывозу мусора. Власти должны либо освободить горожан от оплаты за бытовые отходы, либо заниматься очисткой свалок самостоятельно, заявила часть пользователей Instagram. Их оппоненты одобрили волонтеров за инициативность.

Как сообщал "Кавказский узел", мэрия Махачкалы 31 декабря 2020 года сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. Предприятие 1 января заявило о возобновлении работы, а 16 января вновь сообщило об отказе вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска пояснив, что причина в нерешенном вопросе с тарифами. Пользователи соцсети потребовали от властей не повышать цену за вывоз бытовых отходов и заявили, что сложившаяся проблема привела к антисанитарии.

Чиновники в Дагестане пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей деятельности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, считают пользователи Instagram.

Ролик о помощи волонтеров был опубликован 21 января на странице Instagram-паблика dagizvestiyaa, на который подписаны около 282 тысяч пользователей. "Неравнодушные жители помогают городским властям в уборке мусора", – сказано в описании видео. "В наше волонтерское движение позвонили и попросили поддержать по уборке мусора, так как техника есть, а рук не хватает. Мы решили поддержать. <…> Призываю всех подключаться", – говорит на кадрах видеоролика один из волонтеров.

К 12.15 мск эта публикация набрала 78,7 тысячи просмотров и 346 комментариев. Большинство авторов иронично отреагировали на призыв помогать властям с уборкой бытовых отходов. "Позор, почему я должен убирать? Где деньги, которые выделялись на это. Пусть чиновники, руководители, мэр, замы и т.д. и т.п. выходят и убирают. Или платите хорошие деньги простым людям, нанимайте и все уберут", – возмутился rustam_kh8.

"Помогать не проблема, но когда вы платите за мусор и приходится ещё убирать самим этот мусор, в то время как чинуши своим сыновьям на эти деньги "крузаки двухсотые" покупают – этого я не понимаю", – отметил mago_medov81.

"Мы за это деньги платим в бюджет города, за вывоз мусора. Вот администрация города и должна этот мусор убирать, а не волонтеры", – подчеркнула kerimova2473.

"Молодцы, в конце месяца еще и заплатят за мусор, который сами убирали", – сыронизировал пользователь adilovnurutdin001_.

Другие авторы комментариев также сделали акцент на том, что жители оплачивают уборку мусора и потому ею должны заниматься местные власти. "Платим за вывоз мусора и сами еще убираем", – возмутился пользователь django_unchained001.

"Как я поняла, за мусор платить не надо?" – задалась вопросом faride_ibragimova.

"Мусор не убирают, а мы платим за мусор. Дороги нет – мы платим налоги. Во [многих] городах республики проблемы с питьевой водой", – отметил пользователь khiroevboria.

"Налоги сдирают, еще и с тарифом не могут определиться. Позор. Город тонет в грязи", – возмутился пользователь arsuma_ins.

"Давайте еще и дороги сами будем ремонтировать, и капремонты [социальных объектов] своими силами", – написал mirzebekov.

"Так и происходит. Дороги пенсионеры на свои деньги ремонтируют. Подъезды сами ремонтируем и крышу сами латаем", – ответил на его комментарий пользователь kotadik.

"В период пандемии мало [коронавирусом] болеть простому народу и еще мусором заниматься [нужно] бесплатно", – написал пользователь be_yourself1001.

Другая часть пользователей обрушилась с критикой на власти, предположив, что к уборке мусора были вынуждены подключиться волонтеры из-за ненадлежащей работы местной администрации. "А в чем проблема почему государственные структуры молчат, не работают?" – задался вопросом _shamil.rashidov_.

"Люди помогают властям, а власть плюет в лицо народу, то есть помощи от власти нет", – возмутился пользователь 777sila.

"А неравнодушные чиновники не хотят помочь гражданам?" – спрашивает hazarpervyj.

Некоторые из комментаторов заявили, что готовы помочь властям с уборкой отходов при условии, что они сами обратятся с просьбой об этом. "Мы поможем властям, только если власть поможет нам. На год налоги спишут, признают, что неспособны [разрешить проблему]. Пусть по телевидению мэр города выступит и извинится за свою беспомощность, и пусть он после извинений перед народом, сам попросит помощи, а не этот парень", – написал islam005057.

Другая часть пользователей одобрила инициативу волонтеров. "Респект вам, молодые люди. Молодцы! Всякая ситуация бывает в жизни. Сидеть и критиковать власть со своего дивана всегда легко. Когда около нашего дома работал этот трактор, у меня тоже было желание подойти и помочь собрать пакеты, которые не сможет достать трактор. Побоялась быть непонятой", – написала mil_best.

Комментаторы потребовали штрафовать владельцев бродячих животных

На странице Instagram-паблика lifedagestan, на который подписаны около 703 тысяч пользователей 20 января был размещен видеоролик, на кадрах которого показаны несколько коров возле мусорных баков. Две из них едят бытовые отходы из контейнеров, еще две стоят рядом с баками, при этом у одного из животных на шее запутался кусок ткани. Пятое животное лежит поодаль, жуя жвачку. В описании к ролику указано, что дело происходит в Семендере. К 12.15 мск 21 января эта публикация набрала 13,2 тысячи просмотров и 85 комментариев. Часть авторов заявила, что домашние животные ухудшают санитарную обстановку в городе.

"Зачем в городе держать коров? Если не можете проследить за своим скотом, не заводите, пожалуйста! Вот от всего этого и берётся всякая болезнь", – написал пользователь yulduzka0686.

"Ну давайте уже ставить штраф на хозяина скота, который не смотрит за своим хозяйством", – предложил __rabi_shka__.

"Бедные животные! Когда уже начнут штрафовать их хозяев?" – выразила схожее мнение 05_alya_05.

В июне 2016 года мэрия Махачкалы занялась отловом бродячих коров. Животные помещались на "штрафстоянку" на территории заброшенной фермы, откуда хозяева могли их забрать после оплаты штрафа три тысячи рублей. Аналогичные меры в отношении владельцев животных ввела мэрия Буйнакска в августе 2020 года.

Запись о животных, поедающих бытовые отходы на мусорке, также была опубликована 19 января на странице Instagram-паблика mkala_, на который подписаны около 417 тысяч пользователей. На его кадрах также показаны несколько животных около контейнеров, в их числе – верблюд, пони и лошадь. Из описания к видео следует, что действие происходит в Каспийске. К 12.15 мск эта запись набрала 7094 просмотра и 36 комментариев. Часть авторов также потребовала привлечь к ответственности хозяев животных за отсутствие должного контроля.

"Надо наказать таких хозяев. Не можешь содержать продай", – возмутился avto_atelie05.

"Собаки и коровы наелись, теперь верблюдов завезли", – сыронизировала saidaismailova_.

Другая часть комментаторов раскритиковала власти. "Закупить технику денег нет, видите ли. Поэтому пусть плодятся крысы, летает мусор по городу и полдвора будет в ручьях, стекающих от мусора?" – задала вопрос 696_mira_969.

"Такой бардак на улицах! Это самая первая проблема, которую вы должны искоренять! Вы понимаете, что скоро будут инфекции всякие, вам одного ковида мало?" – также спросила umka_pikasso05.

"Такое же плачевное состояние и в Каспийске, позор", – отметил muslim_m_m.

"Что за беспредел с мусором у нас всегда. По тротуарам ходить невозможно, на дорогу вываливается мусор и пакеты по всему городу", – пожаловался пользователь cosmetolog_zainab.

"На самом деле город весь утопает в мусоре, горы мусора. То, что раньше два раза в день убирали, сейчас максимум один раз и то в двое суток", – возмутился пользователь liveits_.