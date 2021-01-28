Дагестанские власти выбрали новых операторов для вывоза мусора

Вывозом бытовых отходов в 2021 займутся организации "Горсервис" и "Махачкала-1", сообщил сегодня зампред правительства Дагестана. На руководителя компании "УК Лидер", отказавшейся вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, заведено дело о мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января компания "Лидер" заявила о возобновлении работы, а 16 января вновь отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. В мусорном коллапсе виноваты и исполнители, и чиновники, считают жители Махачкалы.

Две муниципальных компании будут осуществлять вывоз мусора в 2021 году, сообщил сегодня на сессии Народного собрания Дагестана врио зампредседателя правительства Владимир Лемешко.

"По итогам работы 2020 года они [региональные операторы] подали материалы на тарифное регулирование в сентябре, но в декабре мы выясняем, что ни один из региональных операторов не получил положительного тарифа на 2021 год. (...) Мы проанализировали лицензии у наших муниципальных бюджетных учреждений и остановились на выборе "Горсервиса" (Дербент) и МБУ "Махачкала-1" в качестве региональных операторов на ближайший год. У них имеется лицензия, сейчас мы предпринимаем меры для ее расширения, для того чтобы с 1 февраля они заявились в республиканскую службу", - привело слова Лемешко ТАСС.

Определить тарифы для новых регоператоров Лемешко пообещал в кратчайшие сроки. "Нормативный срок установления тарифа – два месяца, но постараемся за две недели установить тариф. С 1 марта мы выйдем на стабильное решение этого вопроса", – процитировала его "Молодежь Дагестана". "Сейчас мы убираем мусор "народным фронтом" - оказываем помощь муниципалитетам, организуем субботники", - добавил зампред правительства.

Напомним, 22 января работники детсада №50 в Махачкале самостоятельно вывезли мусор, накопившийся на близлежащей территории. Власти города пояснили, что администрация не успевает очищать свалки от бытовых отходов. Вместо того чтобы привлекать учителей и воспитателей детсадов к очистке Махачкалы от мусора, власти должны найти и наказать виновных в проблеме с вывозом отходов в городе, указали пользователи Instagram.

Работу правительства по решению проблемы с вывозом мусора председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов оценил как неудовлетворительную, сообщило сегодня издание "Мирмол". "Нас не может удовлетворять такое положение дел. Передача полномочий по вывозу мусора от оператора к оператору долгий процесс, а нам нужно чтобы в городе было чисто. Мы обсуждали этот вопрос на фракциях. Нас волнует, что конкретно делается для решения этого вопроса", - отметил чиновник.



Ответственность за мусорный коллапс в регионе, начиная с 29 декабря 2020 года, Лемешко взял на себя, добавив, что мусорная проблема стала одной из причин ротации руководства Минприроды Дагестана, хотя и там "не сидели, сложа руки". "С 29 декабря у нас инструменты только правовые, в суды подавали, штрафы накладывали. Все необходимые меры принимались. Но они, видимо, недостаточны", - привела слова зампреда "Дагестанская правда".

Врио министра природных ресурсов и экологии региона Набиюла Карачаев был освобожден от должности в конце 2020 года. "Освободить Карачаева Набиюлу Абдулманаповича от временного исполнения обязанностей министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте главы региона 26 декабря.



В отношении руководителя УК "Лидер" начато расследование дела о мошенничестве, сообщила 27 января пресс-служба президента и правительства Дагестана. УК "Лидер" собирала мусор, но не вывозила его на лицензированный полигон в городе Избербаше, мусор выгружался на несанкционированные свалки вокруг сел и городов. Также нарушались отчетная дисциплина и другие обязательства, предусмотренные контрактом. "В отношении руководителя УК "Лидер" начато расследование уголовного дела о мошенничестве", - говорится в сообщении на сайте правительства Дагестана.