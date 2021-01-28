Пользователей Instagram возмутило привлечение бюджетников к уборке мусора в Махачкале

28 января 2021, 09:29

Вместо того чтобы привлекать учителей и воспитателей детсадов к очистке Махачкалы от мусора, власти должны найти и наказать виновных в проблеме с вывозом отходов в городе, предположили пользователи соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января работники детсада №50 в Махачкале самостоятельно вывезли мусор, накопившийся на близлежащей территории. Власти города пояснили, что администрация не успевает очищать свалки от бытовых отходов. Уборка мусора должна производиться властями без привлечения местных жителей, отметил юрист Арсен Магомедов.

31 декабря 2020 года мэрия Махачкалы сообщила о переводе на усиленный режим работы городских служб из-за отказа регионального оператора УК "Лидер" от вывоза мусора. 1 января компания "Лидер" заявила о возобновлении работы, а 16 января вновь сообщила об отказе вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами.

Публикация об уборке мусора сотрудниками махачкалинского детсада №50 была размещена на странице издания "Черновик" в Instagram 25 января. "Мы, детский садик №50, совместно с администрацией Ленинского района включились в акцию "Чистый город". Решили сегодня выйти и убрать этот мусор, который не убирается несколько дней. Теперь передаем эстафету следующим детским садам", – приведены в публикации слова сотрудницы детсада.

На опубликованной фотографии показаны несколько женщин. Две из них несут наполненную мусором картонную коробку. При этом в рабочем халате только одна из них, в то время как остальные одеты в пальто. На заднем плане видна переполненная бытовыми отходами мусорная свалка.

К 09.25 мск 28 января эта запись набрала 777 отметок "нравится" и 174 комментария. Часть их авторов предположила, что работники детсада занялись уборкой мусора принудительно. "Им приказали выйти, и они вышли убирать мусор, потому что боятся за свои рабочие места", – написал пользователь _on_ge. "Их к этому принуждает их руководство", – высказал похожее мнение 72esedov. "Люди, побоявшись потерять работу, вышли. Эта власть с чем-нибудь справляется? Если с мусором и водой в Каспийске уже три месяца не могут справиться… Пусть уходят, если не справляются", – потребовал пользователь _mka4_.

Чиновники в Дагестане пытаются оборачивать в материальную выгоду любую сферу своей деятельности, в том числе и вывоз бытовых отходов, что и является причиной переполненных мусорных баков, считают пользователи Instagram.

Другая часть пользователей также раскритиковала власти. "В трудовом договоре написано, что они свои выходные дни должны бесплатно работать не по специальности? Где Рострудинспекция? Свои фото с уборки посылайте туда. Это нарушение прав работников", – заявил пользователь fidjerald_1974. "Значит, оплату за мусор в этом месяце отдаём учителям и воспитателям", – сыронизировала nazira_gitinova_21.

Некоторые из комментаторов потребовали не использовать труд бюджетников для разрешения социальных проблем. "Где деньги, которые люди платили за уборку мусора? Почему в других городах нет такой проблемы? И я считаю, что учителя не должны выполнять чужую работу", – отметил пользователь parisgirl345. "Когда перестанут издеваться над педагогами в этой республике?!" – спросил пользователь from0_09. "Воспитатели и учителя, у них есть своя работа, и от них есть толк, пусть занимаются своим делом", – заявил vikri_nec.

21 января в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого волонтеры помогают коммунальщикам с уборкой мусора в Махачкале. По словам одного из добровольцев, они занялись уборкой бытовых отходов после того, как к ним поступила такая просьба. Власти должны либо освободить горожан от оплаты за бытовые отходы, либо заниматься очисткой свалок самостоятельно, заявили пользователи Instagram.

Прочие комментаторы также раскритиковали администрацию Махачкалы за привлечение педагогов к уборке мусора. "Учителя не для этого пять лет учились. Долой такую власть, которая опустила учителя до уровня уборщика", – возмутилась za.ra4360. "Учителя, воспитатели, младший медперсонал – самая дешёвая рабочая сила", – заявил пользователь 76ahmedova. "Бедные учителя, на самую грязную работу всегда отправляют их", – посетовал пользователь dag_ovchina. "Это нормально – на волонтерах и бедолагах учителях "выезжать". Руководство только налоги мастера собирать, на большее ума не хватает", – возмутился tarikov_andrei.

Пользователи также потребовали уволить чиновников, по вине которых возникла проблема с уборкой мусора в Дагестане. "Для чего сидит в кресле человек, который не умеет работать?" – задался вопросом muratg42. "Какой позор! <...> Печально, что новая власть уже не в состоянии навести порядок в республике", – считает rkkfish. "Безобразие, нашли, кого заставить убирать мусор, лучше бы разобрались с теми, кто обязан вывозить мусор", – потребовал пользователь nik.5272. "Надо было ещё детей с детсадов заставить городской мусор убирать?" – задался вопросом пользователь medicmed.