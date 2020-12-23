Меликов отчитал чиновников за грязную воду в Каспийске

23 декабря 2020, 19:22

Свалки мусора и рухнувшую в реку частную постройку обнаружил врио главы Дагестана в водоохранной зоне Каспийска при посещении объектов водообеспечения города, жители которого с конца ноября остаются без качественного водоснабжения. Пользователи соцсети поддержали претензии Меликова к чиновникам.

Как писал "Кавказский узел", 5 декабря глава Каспийска Борис Гонцов сообщил о резком ухудшении качества воды в городе и призвал горожан употреблять только бутилированную воду. Горожане также пожаловались на качество водопроводной воды и заявили, что власти не реагируют на обращения. После их жалоб прокуратура начала проверку соблюдения санитарных правил. 22 декабря в городской администрации сообщили, что специалисты восстановили подачу качественной питьевой воды жителям.

Как заявили 22 декабря в мэрии Каспийска, город оставался без чистой питьевой воды с середины ноября после непрерывных дождей. По словам сотрудника мэрии, мутная вода шла в дома горожан в связи с тем, что загрязняющие стоки из Махачкалы попадали в реку Талгинка, а затем - в канал имени Октябрьской революции, откуда идет водоснабжение. "Это и стало причиной того, что большая часть населения Каспийска (112 тысяч человек) не получали чистую питьевую воду", - сказал он, добавив, что власти города организовали для жителей подвоз питьевой воды.

Сегодня врио главы Дагестана Сергей Меликов посетил объекты водообеспечения и водоотведения Каспийска. Осмотрев место аварийного сброса части стока реки Талгинка в сбросной канал им. Октябрьской революции (КОР), пункт водовыпуска из этого канала в водохранилище (озеро Рыбье), а также место несанкционированного сброса канализационных стоков от мусорной свалки в промзоне села Новый Параул, он подверг чиновников, среди которых был и мэр Махачкалы, резкой критике.

"Смотрите, сколько начальников, а люди пьют грязную воду, и хоть бы один начальник что-нибудь сделал. Одни начальники кругом. Кто собственник здания, построенного без разрешения и рухнувшего в воду? Установите, Салман Кадиявович (обращается к мэру Махачкалы Салману Дадаеву, – прим. "Кавказского узла"), кто собственник этого здания, и самое главное - кто дал ему разрешение на стройку. Если этого разрешения нет, то почему его строили, и чья земля? Кто это - глава района или ещё какой-то руководитель?" - заявил Меликов.

Он спросил с чиновников и за мусорные свалки и баки. "Почему у вас на территории водоохранной зоны канала стоят мусорные свалки, почему там стоят мусорные баки? Почему в КОР сливаются грязные сточные воды, канализация, и вы с этим ничего не делаете?" - спросил Меликов, слова которого приводит со ссылкой на его пресс-службу "Новое дело".

Эта же информация, а также видео момента высказывания Меликовым претензий к чиновникам размещены на странице администрации Каспийска в Instagram. За шесть часов публикация собрала 4010 просмотров и 62 комментария.

Комментаторы поддержали Меликова и сообщили о том, что до сих пор вода в водопроводе не очистилась.

"Уволить всех и проверить их доходы и расходы", - пишет abu_umaru77. "Пожалуйста, спасите Каспийск. У нас до сих пор вонючая вода - не постираешь и т.д.", - отмечает bitovay_chimiy. "Накажите хоть одного начальника, кто ответственный за эту работу, чтоб следующим уроком было", - призывает frukt___05 и тут же задает вопрос: "Когда в Каспийске пойдёт чистая вода?"

"Много лет питьевой [воды] не было и в помине. Хоть купаться и стирать могли. […] Я не хочу носить воду и тем более покупать‼ Почему это происходит? Это же не последствия стихийного бедствия и войны‼ Пусть с виновных взыщут деньги на строительство нового водохранилища и нового канала‼ […] Делайте уже что-то ‼ Больше месяца это длится. А вода как шла грязная и вонючая, так и идёт", - подтверждает gulnaraaduewa.

"Уволить надо всех бездельников и оставить тех, кто действительно хочет работать", - предлагает ___fatima___3859. "Одни "почему", без ответа", - обращает внимание kama82greenway. "Очень надеемся, что это не просто вопросы... Будут ли ответы и решения проблем?!" - спрашивает f_ragimova. "Ничего не изменится, как всегда сделают вид, что работают и все", - уверена ibragimova_patimat12345.

Также люди жалуются, что подвозной воды не хватает. "Столько в очереди стояла, а вода закончилась. И вчера вода не досталась, и сегодня, побольше машин почему не отправляете?", - пишет sh__m__s__g.

Примечательно, что глава Каспийска Борис Гонцов, который занял этот пост 27 ноября, на следующий день посетил очистные сооружения и раскритиковал работу сотрудников "Водоканала". О том, что новому мэру предстоит решать проблемы с водоснабжением, разбитыми тротуарами и загрязнением Каспия канализационными стоками, ранее указали активисты общественного движения "Каспийск – наш город".