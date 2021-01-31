Полицейские проводят задержания на акции сторонников Навального в Ростове-на-Дону, 31 января 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".

31 января 2021, 13:18

Три активистки задержаны на акции сторонников Навального в Ростове-на-Дону

Силовики в Ростове-на-Дону задержали на акции протеста сторонников Алексея Навального активисток Ирину и Ольгу Зениных и пожилую Лидию Ольшанскую.

Как писал "Кавказский узел", 23 января по всей России, в том числе в городах юга страны, прошли акции сторонников Алексея Навального. В Ростове-на-Дону сразу после начала акции были задержаны три человека. Днем ранее, 22 января, были задержаны координатор местного штаба Навального Ксения Середкина и сотрудница штаба Валерия Дзбоева. 23 января Середкина была арестована на трое суток, а Дзбоева – на 10 суток.

Задержание активистки. Ростов-на-Дону, 31 января 2021 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла".Сегодня на акции протеста в Ростове-на-Дону были задержаны активистки Ирина и Ольга Зенины и Лидия Ольшанская, 1936 года рождения. Еще до начала уличного протеста, с раннего утра, на площади около Донской государственной библиотеки, где планировалась не согласованная с властями акция, были установлены металлические ограждения.

Во время акции на месте ее проведения присутствовали несколько десятков сотрудников полиции, которых привезли на автобусах. Помимо полицейских, на площади дежурят казаки, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Ростов-на-Дону – один из трех городов юга России, наряду с Волгоградом и Краснодаром, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ростовский суд наложил штраф на активиста после митинга сторонников Навального", "Силовики задержали координатора ростовского штаба Навального в хостеле", "Координатор штаба Навального в Краснодаре арестована на 10 суток".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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