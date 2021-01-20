Карабахские спасатели нашли останки военнослужащего

20 января 2021, 12:31

Общее число найденных в районах боевых действий тел достигло 1247. Сегодня поисковые работы отменены в связи с днем траура в Азербайджане, сообщил представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 19 января в ходе поисковых работ в зоне карабахского конфликта были найдены останки жителя Гадрута и семи армянских военных, общее число найденных тел достигло 1246, сообщили в Госслужбе по ЧС Карабаха.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку сохранил контроль над всеми территориями, занятыми во время боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Останки военнослужащего обнаружены в ходе поисковых работ в Джракане (азербайджанское название - Джебраил), для установления его личности назначена судмедэкспертиза, сообщил сегодня руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы по ЧС Карабаха Унан Тадевосян.

19 января спасатели также проводили поиск в районе Гадрута, Варанды (азербайджанское название - Физули), в Ковсакане (азербайджанское название - Зангелан) и приграничных зонах Армении в направлении Сюника, привел слова Тадевосяна "Sputnik Армения".

В общей сложности с начала поисковых работ обнаружены останки 1 247 погибших военнослужащих и мирных жителей, сообщил Тадевосян. "Сегодня поисковых работ не будет. Азербайджанская сторона известила, что 20 января у них - День траура (Черный январь). Несмотря на то, что выпавший обильный снег затруднит поиски останков погибших, работы будут продолжены”, - привел слова Тадевосяна Арменпресс.

"Чёрный" (или "Кровавый") январь — трагические события в Баку 1990 года, когда было убито 137 человек и более 700 человек получили ранения. В ночь с 19 на 20 января 1990 года подразделения Советской Армии заняли город Баку, подавив сопротивление формирований Народного Фронта Азербайджана (НФА). 20 января объявлен траурным днём в Азербайджане и отмечается как День всенародной скорби, говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990).

Отметим, что Минобороны Азербайджана 12 января обнародовало список из 2841 имени военных, погибших в зоне карабахского конфликта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".