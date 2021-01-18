Тела трех солдат найдены в Нагорном Карабахе

18 января 2021, 10:19

Останки трех военнослужащих найдены за сутки в зоне карабахского конфликта, и общее число обнаруженных тел достигло 1238, сообщили сегодня карабахские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 16 января спасатели нашли тела трех военнослужащих, и общее число найденных тел погибших достигло 1235, сообщил 17 января начальник отдела по связям с общественностью Госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку сохранил контроль над всеми территориями, занятыми во время боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Останки еще трех военнослужащих найдены во время поисковых работ в зоне карабахского конфликта, сообщил сегодня Унан Тадевосян.

"Два тела были обнаружены в Джабраиле (армянское название – Джракан. – Прим. "Кавказского узла"), их личность будет установлена путем анализа ДНК. Один солдат был найден в Воротане, его личность известна - это Арсен Мамиконян", - приводит его слова "Sputnik Армения".

Таким образом, общее число найденных тел и останков военных и мирных жителей достигло 1238. Поисковые работы, по словам Тадевосяна, продолжатся сегодня в направлении Гадрута, Варанды (азербайджанское название - Физули) и Джракана. В них участвуют родные погибших и добровольцы, знакомые с местностью, информирует издание.

Отметим, что Минобороны Азербайджана 12 января обнародовало список из 2841 имени военных, погибших в зоне карабахского конфликта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".