Карабахские спасатели сообщили о 1235 найденных телах погибших

17 января 2021, 15:43

Тела еще трех военнослужащих найдены в зоне карабахского конфликта, и общее число найденных тел достигло 1235, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 14 января число тел погибших, найденных карабахскими спасателями, выросло до 1230 после того, как в селе Карин Так (азербайджанское название – Дашалты) было найдено тело 58-летней мирной жительницы.

Боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

16 января во время поисковых работ найдены тела трех военнослужащих, и общее число найденных тел погибших достигло 1235, сообщил начальник отдела по связям с общественностью Госслужбы по ЧС Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

По его словам, тела найдены в Гадруте, Варанде (азербайджанское название – Физули) и Джракане (азербайджанское название – Джебраил). В Шуши (азербайджанское название – Шуша) также были проведены поисковые работы, однако погибших не обнаружено, пишет сегодня News.am.

Тадевосян рассказал, что в поисковых работах участвуют родные погибших и добровольцы, знакомые с местностью, сообщает сегодня "Sputnik Армения".

Напомним, что Минобороны Азербайджана 12 января опубликовало список из 2841 имени военнослужащих, погибших в зоне карабахского конфликта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".