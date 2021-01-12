Минобороны Азербайджана опубликовало обновленный список погибших военных

12 января 2021, 03:58

В новый список азербайджанских военных, которые погибли в ходе осеннего обострения карабахского конфликта и были похоронены, включен 2841 человек. В нем приведены также имена 64 пропавших без вести солдат.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 3 декабря 2020 года озвучил число своих солдат, погибших с 27 сентября по 9 ноября. По данным оборонного ведомства страны, погибли 2783 азербайджанских военнослужащих. К 8 декабря, по данным Минобороны Азербайджана, были похоронены 2723 военнослужащих, список имен которых ведомство опубликовало.

Армянские и азербайджанские военные в ходе осеннего обострения конфликта обезглавливали пленных и глумились над трупами противника, заявили эксперты Amnesty International после изучения и проверки на подлинность видеозаписей из Нагорного Карабаха. Подготовлен отчет о пытках азербайджанских пленных, сообщили в организации "Развитие общества и гражданских отношений". Отчет о пытках пленных призван информировать международное сообщество о военных преступлениях против азербайджанских военных, сообщил глава НПО, представившего исследование, Ахмед Аббасбейли. Правозащитники в Баку согласились с выводами авторов отчета.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало список имен военнослужащих, погибших в ходе осеннего обострения карабахского конфликта и похороненных до 11 января. В обновленном списке 2841 имя погибших, а также 64 пропавших без вести, говорится в сообщении ведомства.

В списке указаны имена и фамилии погибших и пропавших без вести, их воинские звания и даты рождения, а также опубликованы фотографии. "Ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - уточнило министерство обороны.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям мирного соглашения часть территории была передана под контроль Азербайджана. Какие это территории, отмечено на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.