Останки восьми погибших найдены в Нагорном Карабахе

19 января 2021, 11:00

В ходе поисковых работ в зоне карабахского конфликта найдены останки жителя Гадрута и семерых армянских военных, сообщили в Госслужбе по ЧС Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", к 18 января в зоне карабахского конфликта были найдены останки еще трех военнослужащих, и общее число обнаруженных тел достигло 1238.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку сохранил контроль над всеми территориями, занятыми во время боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Останки еще семерых военнослужащих и одного гражданского лица обнаружены в ходе поисковых работ в зоне карабахского конфликта, сообщил сегодня руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы по ЧС Карабаха Унан Тадевосян.

"Тела гражданского лица и солдата были обнаружены на территории села Айгестан Гадрудского района Карабаха. Тела еще пятерых солдат найдены на территории Джебраила, один военнослужащий был найден на бывшей административной территории Давид Бек Сюникской области Армении", - цитирует Тадевосяна "Sputnik Армения".

По словам Тадевосяна, для установления личности погибших военных назначена судмедэкспертиза. Жителя Гадрута 1976 года рождения в морге опознали по одежде его родственники. Поисковые работы сегодня продолжатся, в них участвуют родные погибших и добровольцы, знакомые с местностью. С начала поисковых работ в зоне боевых действий были обнаружены тела и останки 1246 военных и гражданских лиц, проинформировал представитель Госслужбы по ЧС Карабаха.

Отметим, что Минобороны Азербайджана 12 января обнародовало список из 2841 имени военных, погибших в зоне карабахского конфликта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".