Жители Красного Сулина проигнорировали угрозу эпидемии в очереди за святой водой

19 января 2021, 01:10

Люди, собравшиеся на площади в Красном Сулине во время освящения воды по случаю Крещения, игнорировали масочный режим и правило социальной дистанции, а полиция и чиновники не следили за соблюдением противоэпидемических мер. Часть опрошенных горожан сочла преувеличенной опасность заражения на улице, другие раскритиковали земляков за несознательность.

Как писал "Кавказский узел", Крещенские купания в Ростове-на-Дону в 2021 году проходят на территории храмов, купели и открытые водоемы решено не освящать. Крещение в реках и прорубях не имеет отношения к православию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы.



В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви

Освящение воды по случаю праздника Крещения прошло на центральной площади в Красном Сулине вечером 18 января. Священнослужитель прочитал молитву и освятил воду. Массовое мероприятие, по оценкам чиновников, посетило около 450 человек. До половины пришедших на площадь людей были без масок, правило социальной дистанции не соблюдалось, дежурные полицейские никак на нарушение этих требований не реагировали, передал присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

На несоблюдение противоэпидемических рекомендаций на площади никто не обращал внимания. Замглавы городской администрации по вопросам ЖКХ Дмитрий Ажиненко, присутствовавший на мероприятии, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что ношение маски на улице обязательным не является, а ответственность за соблюдение социальной дистанции лежит на самих собравшихся.

Согласно сведениям областного оперативного штаба, в Красносулинском районе Ростовской области за сутки 17-18 января было зарегистрировано девять новых случаев коронавируса. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Организованные купания в проруби в Красном Сулине в этот раз не проводятся. Ажиненко затруднился ответить на вопрос, почему администрация, отказавшись от организации купаний, устроила по случаю Крещения собрание людей на площади.

На площади присутствовали спасатели, полицейские и казаки, но дежурной бригады скорой помощи не было. Один из спасателей предположил, что у медицинских бригад много работы. Единственным официальным местом, где можно будет окунуться в прорубь, станет парк "Малинки" в Пролетарском сельском поселении Красносулинского района, сообщил сотрудник МЧС.

"Мы ждем туда большой наплыв людей в связи с тем, что остальные места закрыты. Также туда поедут жители города Шахты. Мы будем там дежурить. Кроме того, мы знаем уже о нескольких местах, где люди сами прорубили прорубь, там тоже будут дежурить", - сказал "Кавказскому узлу" представитель ведомства.

Воду на площади освятил священник Екатерининского храма, отец Георгий. "Без ведома епископа и благочинного нам нельзя освящать места для купания. На площади нам разрешили провести службу, всё согласовано с администрацией, здесь дежурят все службы. В церквях города также проходят службы - вот туда без масок мы людей не пускаем, при входе всех просим надеть маски и соблюдать дистанцию", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" отец Георгий.

Пенсионер Анатолий заявил корреспонденту "Кавказского узла", что не боится заразиться коронавирусом. "Я в первый раз решил с женой прийти освятить воду: раньше этого не делали, а тут жена предложила, ну и пришли. Коронавирус совершенно не пугает, заразиться не боюсь", - сказал 56-летний мужчина.

По мнению Анатолия, коронавирус - не единственная причина отмены купаний в черте города. "На самом деле в черте города просто негде купаться, все реки грязные", - отметил он.

Пенсионерка Людмила тоже пришла на площадь, не опасаясь заразиться. "Эти вирусные заболевания у нас есть всегда, больше просто панику раздули. Я сама без маски пришла, и мне всё равно, что многие другие без масок. Вот как и когда суждено умереть, так это и случится, и ничего тут не изменишь. Я каждый год хожу, освящаю воду, для меня это как праздник", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Валентина и Елена тоже пришли на площадь освятить воду, не надевая масок. "Мы каждый день находимся среди людей, и маски тут не спасут", - заявила "Кавказскому узлу" Валентина. Как пояснили обе женщины, они работают продавцами.

"На работе, конечно, я нахожусь в маске из-за того, что могут выписать штраф, а тут на свежем воздухе маска не нужна. Конечно, правильно сделали то, что не отменили мероприятие. И нужно было разрешить купание: а то выходит, что тут находиться безопасно, а купаться опасно, нелогично", - сказала Елена. Она также отметила, что реки в черте города слишком загрязнены, и купаться в них не рекомендуется.

"Я по возможности прихожу святить воду. Переносить это не стоило из-за пандемии, это бывает раз в году. Единственное, люди должны быть ответственнее: многие пришли без масок, что, конечно, неправильно. Они подвергают опасности и себя, и окружающих. Ещё тут не соблюдается никакая социальная дистанция, это неправильно. Я в маске, и всё же немного переживаю, как бы не заразиться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек по имени Александр.

Житель Красного Сулина Андрей Иванов, ходит святить воду уже пять лет. "Я считаю, переносить освящение воды не стоило, а вот люди ведут себя несознательно - они должны соблюдать дистанцию, на всех должны быть маски. Интересно, почему на этот факт не обращают внимания полиция, казаки и чиновники. Также я не вижу скорой: на таких массовых мероприятиях врачи должны быть, помню, как один раз женщина упала и сломала ногу. Возможно, из-за загруженности просто не хватает врачей скорой, и они работают по звонку. Обратил внимание на спасателей: они помогают пожилым людям, подносят ёмкости с водой", - сказал корреспонденту Андрей.

Предприниматель Инна возмутилась, что горожане массово игнорируют противоэпидемические правила. "Я воду не освящаю, но специально пришла посмотреть, как это будет происходить. На Новый год нас поставили в такие условия, что мы не могли проводить корпоративы, вечеринки: требовали справки у людей о том, что у них нет ковида, также по времени ограничили встречи в кафе. А тут вот всё можно: можно быть без масок, можно не соблюдать дистанцию. Это двойные стандарты", - заявила женщина корреспонденту "Кавказского узла".

После обряда на центральной площади корреспондент "Кавказского узла" посетил Вербинское водохранилище, где местные жители заранее сделали прорубь. Там был один купающийся, 21-летний Даниил.

"В черте города я никогда не купаюсь, там грязная вода. С 12 лет купаюсь либо тут, либо езжу в Киселево, в Красносулинский район. Сегодня приехал пораньше, чтоб тут не было много людей: коронавирус, лучше себя беречь", - сказал молодой человек корреспонденту "Кавказского узла".