Жители Степанакерта в Богоявление выразили надежду на мирное будущее

06 января 2021, 22:14

Праздничные службы прошли сегодня в честь Рождества Христова и Крещения в храмах Нагорного Карабаха. В Степанакерте к празднику был приурочен концерт симфонического оркестра. Пережившие войну жители города встретили праздник с надеждой на мирное будущее.

Как писал "Кавказский узел", литургия накануне Рождества состоялась в двух действующих церквях в Степанакерте. В Сочельник верующие молились о раненых, погибших и пропавших без вести во время обострения карабахского конфликта солдатах.

Сегодня во всех действующих церквях в Нагорном Карабахе священнослужители Арцахской епархии Армянской апостольской церкви провели святую литургию. Священники на литургиях провели обряд освящения воды. Воду прихожане в разных емкостях уносили домой. Накануне вечером, 5 января, священнослужители отслужили святую литургию «Чрагалуйц», прихожане принесли домой из храмов горящие лампады и свечи как символ свечения вифлеемской звезды. В Рождество армянские верующие приветствуют друг друга словами: «Христос родился и явился! Благословенно явление Христово!», передает корреспондент «Кавказского узла».

Армянская апостольская церковь (ААЦ) 6 января отмечает праздник Богоявления (Чрагалуйс), который объединяет в себе Рождество Христово и Крещение. Другие христианские церкви празднуют Рождество 25 декабря/7 января, а Крещение – 6/19 января. Эта особенность ААЦ связана с тем, что Армянская церковь не участвовала в Халкидонском Соборе 451 года, на котором было принято раздельное празднование Рождества и Крещения, пишет "Богослов.ru". "Чрагалуйс" переводится с армянского как "зажжение лампад, свечей". Перед литургией прихожане получают отпущение грехов, а после богослужения - благословение и разрешение зажечь свечи или лампады от святого огня в храме, чтобы унести домой.

После рождественской литургии для жителей Степанакерта был организован концерт

В степанакертском соборе Пресвятой Богородицы рождественскую литургию провел предводитель Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян. В церкви присутствовали представители общественности Степанакерта, правительства Нагорного Карабаха и делегация из Армении во главе с главой МИД Армении Арой Айвазяном.

После двухчасовой святой литургии во дворе храма состоялось выступление Государственного симфонического оркестра Армении и Государственного камерного хора Нагорного Карабаха и певицы Сирануш Гаспарян. Прозвучали произведения армянских и зарубежных классиков с мировым именем.

На протяжении всего концерта детям местных жителей в трех павильонах раздавались сладости.

Инициатива проведения рождественского концерта после литургии во дворе собора Пресвятой Богородицы принадлежит армянскому Фонду развития «Мечта», в его организации приняли участие представители Арцахской епархии Армянской апостольской церкви и мэрии Степанакерта.

Перед началом концерта глава Арцахской епархии архиепископ Паргев Мартиросян поздравил всех собравшихся с Рождеством Христовым и пожелал всем «спокойного года». «Младенец Иисус, Царь мира, дарует всем нам мир, пусть все мы будем жить надеждой в свете Рождества, и пусть этот свет ведет нас в будущее, в которое мы верим и которое мы построим вместе с вами, с верой, любовью и, что самое важное, с единым духом», - сказал он.

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Армении, главный дирижер Сергей Смбатян отметил, что «надежды и ожидания людей на будущее должны возродиться, в этом идеология концертной программы».

Соучредитель Фонда развития «Мечта» Севан Асланян, в свою очередь, заявил, что «разрабатываются четкие программы, которые будут направлены на развитие Нагорного Карабаха».

Степанакертцы встретили праздник с надеждой на мирное будущее

Посетившие святую литургию в Степанакерте местные жители рассказали корреспонденту «Кавказского узла», что главной их эмоцией в праздник стала надежда на мирное будущее.

Карен Багларян сообщил, что он «почувствовал успокоение, посетив церковь». «Возможно, во мне зародилась пока еще маленькая надежда, что для нашей нации не все потеряно», - сказал мужчина.

«Увидев много людей в церкви, а после - и во дворе, я почувствовала, что Степанакерт начинает жить. Солнечная погода также настраивала на положительные эмоции», - сказала Жанна Осипян.

Армида Балаян, которая пришла в церковь вместе со своими четырьмя детьми, рассказала, что во время войны она находилась в убежище, и только молитвы к Богу, по словам женщины, помогли пережить ужасы ракетных обстрелов. По словам Армиды, она «молилась, чтобы армянский народ преодолел все трудности, а погибшие во время войны армянские воины стали ангелами на небесах».

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, по условиям которого непризнанная Нагорно-Карабахская республика утратила контроль над двумя третями территории. Какие это территории, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"