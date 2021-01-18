Епархия отказалась освящать крещенские купели в Ростове-на-Дону

18 января 2021, 01:22

Крещенские купания в Ростове-на-Дону пройдут на территории храмов, купели и открытые водоемы освящаться не будут. Крещение в реках и прорубях не имеют отношения к православию, отметили опрошенные "Кавказским узлом" религиоведы.

Как писал "Кавказский узел", решение не освящать воды Каспийского моря для крещенских купаний в связи с эпидемией коронавируса приняла Махачкалинская епархия Русской православной церкви.

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви

Во время праздника Крещения праздничные богослужения в 56 православных храмах Ростова-на-Дону и в храме "Церкви Святого Креста" (Сурб-Хач) Святой Армянской Апостольской Православной церкви пройдут с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, сообщила 15 января администрация Ростова-на-Дону на своем сайте.

«Освящение воды будет проходить на территории храмов города Ростова-на-Дону. По информации Ростовской-на-Дону епархии, 18 и 19 января священнослужителями Русской Православной Церкви водоосвящения купелей и открытых водоемов проводиться не будет. В связи с эпидемиологической обстановкой администрация города Ростова-на-Дону просит жителей воздержаться от традиционных крещенских купаний в открытых источниках, тем самым поберечь себя и свое здоровье», - говорится в заявлении.

Богослов и философ Андрей Кураев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что изначально у христиан праздник Крещения совмещался с Рождеством как праздник Богоявления, и лишь на рубеже IV-V веков нашей эры эти два праздника были разнесены по времени и Крещение превратилось в отдельный праздник. «Что же касается купаний в реках и прорубях - это из мира народных забав, народной религиозности, которой, по большом счету, все равно, какой религией прикрываться», - отметил он.

Религиовед Алексей Юдин сообщил, что купание не имеет отношения к православию. «Многое было перепутано в советскую и постсоветскую эпоху. К этому же разряду относятся и купания на Крещение. Это явление того же порядка, что и поездки на кладбища в Пасху», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В 2017 году против крещенских купаний выступили священнослужители сочинского православного храма Михаила Архангела. По словам отца Рустика, "купание в освященной воде противоречит благоговейному отношению к великой святыне". "Освященная вода называется в православной церкви великою агиасмою (святынею). Эту святыню церковь употребляет для окропления храмов и жилищ, для питья. Крещенское купание – это рассадник суеверия. Крещенские купания для русской православной церкви не традиционны - они не основаны ни на святоотеческом опыте, ни на святоотеческом наставлении", - заявил отец Рустик корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" ростовчане рассказали, собираются ли они в этом году окунаться в воду на Крещение.

"В этом году, насколько я знаю, купания официального не будет. Сама я не окунаюсь, но в семье есть любители такой традиции. Однако в этот раз они также не собираются купаться, боятся заболеть при вероятном скоплении народа. Так что будем ждать следующей зимы", – рассказала продавец Александра Медведева.

"В Ростове купаться не собираюсь, поедем к родственникам в область, в станицу. Мы стараемся каждое Крещение погружаться в воду. По моему мнению, вода в этот день вся освященная, поэтому лично для меня нет разницы, где купаться, но чем дальше от большого города - тем водоемы чище. О зарождении традиции знаю, конечно же, она идет с давних времен, минимум с XIX века. Так смывали свои грехи», - сказал пенсионер Артём Михайлович.

«В моем возрасте уже не получается участвовать в этой светлой традиции избавления от грехов, хотя очень бы хотелось. Уговариваю своих детей, но они не соглашаются, опасаются заболеть. Думаю, что в этот день не обязательно идти к какой-то официальной купели - силу духа можно поднять и просто в открытом источнике. О каких-либо запретах я ничего не слышала", – призналась пенсионерка Анастасия Ивановна.

"Я окунулся уже, не стал ожидать 19-го числа. Это будет рабочий день, я освобождаюсь поздно и решил это сделать в воскресенье, искупался в роднике. Бодрость и ясность, особую духовную благодать, силы на укрепление духа - вот что мне дает крещенское купание. Это хорошая традиция. Я не очень разбираюсь в ее истории, но мне кажется, что для русского человека это важно - среди зимы будить свой дух", – сказал рабочий-каменщик Михаил Федоров.

"К сожалению, именно в этом году купание лично я пропущу, так как готовлюсь к прививке против коронавируса и не хочу простыть, однако мой брат будет купаться. Об истории возникновения знаю мало, по-моему, с 90-х годов так принято", – сказала сотрудница гостиницы Дарья Пономарева.

"Мы уже искупались 17 января, правда, не в купели - у нас дача и озеро рядом. Для нас это не религиозная традиция, а скорее семейная традиция: дедушка с бабушкой занимались моржеванием ещё в Советском Союзе. Единственное, они не были особо верующими, в отличие от нас. Поэтому, зима и купание для бодрости и здоровья в нашей семье привычное дело", – рассказала семейная пара Даниил и Виктория, оба работающие курьерами по доставке еды.

"В так называемых купелях я не купаюсь. Эта традиция меня, если честно, удивляет. У нас всё же не тот климат; в Сочи, наверное можно было бы окунуться. Крещение же проходило в гораздо более теплом климате. Для меня здоровье дороже, особенно в нынешнее время", – сказал 40-летний ростовчанин, маляр Алексей.

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