Сообщение об убитой в зоне СВО депутате из Ростовской области вызвало споры в соцсети

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Депутат Щепкинского сельсовета Ангелина Подкопаева, убитая в зоне СВО, прежде всего была матерью и должна была нести ответственность за воспитание детей, указали ряд пользователей соцсети. Другие выразили соболезнования семье, назвав Подкопаеву героем. Сама депутат говорила, что отправилась на Украину, чтобы потом ей было не стыдно смотреть в глаза детям.

Как писал "Кавказский узел", депутат Щепкинского сельского поселения Ангелина Подкопаева, в прошлом - исполнительный секретарь Аксайского местного отделения партии "Единая Россия", убита в зоне боевых действий.

Пользователи обсудили мотивы участия депутата в СВО

Под публикацией в Facebook* «Кавказского узла» о том, что в военной операции на Украине убита депутат Щепкинского сельского поселения Ангелина Подкопаева, на 18.10 мск оставлено 266 комментариев. Большинство из них оставлено пользователями с украинскими фамилиями или на украинском языке и содержат положительные реакции на случившееся.

Часть участников обсуждения связывала произошедшее с личным решением погибшей.

«Это было её желание», - считает Лариса Славінська.

«А что делала этот депутат из Ростовской области на территории сопредельного государства??» - написал Arif Ismaylov.

«А как она там оказалась?» - поинтересовалась Марина Филевская.

У погибшей остались двое детей — 16-летний сын и 12-летняя дочь, писал "Коммерсант" 16 июня.

Многие участники обсуждения высказали мнение, что матери двоих детей не следовало принимать участие в военной операции.

Удивительно, что женщине важнее идея, чем быть со своими детьми

«Надо было дома сидеть», - написал Arsen Vahanjan.

«Следовало остаться дома», - поддержал Петро Дуницький.

"Детей сиротами оставила! Они-то чем виноваты?» - написала Bela Vel.

«Удивительно, что женщине важнее идея, чем быть со своими детьми», - считает Анна Селивановская.

Участники обсуждения рассуждали о причинах, по которым депутат оказалась в зоне конфликта.

«Чего не хватало? Славы, денег?» - спросил Жеңіс Байбазаров.

«Неужели за деньги?» - поинтересовалась Nailya Aliyeva.

Часть комментаторов выразили мнение, что ее поездка в зону СВО связана с партийной принадлежностью.

«Хотела войти в список "Единой России"», - предположил Victor Rudnitskyi.

Другие пользователи указали, что подобный поступок самостоятельно добровольно отправиться в зону боевых действий, нетипичен для представителей власти.

«Зато наши до кресел поприрастали», - написал Михаил Васильченко, не пояснив, каких депутатов он называет "нашими".

Пользователи выразили соболезнования семье женщины

Некоторые пользователи обратили внимание на тональность комментариев, большинство из авторов которых в связи со смертью женщины выразили неприкрытую радость.

«Я в шоке от комментаторов», - написала Хадижа Адбулкадырова.

Поддержал ее и Alexey Severinov, высказав мнение, что авторы таких комментариев показывают степень своей человечности.

Ряд пользователей выразили сочувствие и поддержку близким.

«Царствие Небесное, Светлая память. Соболезнование близким и родным», - написала Galina Boikova.

«Пухом земля и вечный покой» - отметила Antonina Gadzhieva.

На таких непоколебимых героях будет держаться российское общество...

«Царство небесное ей» - прокомментировала Светлана Камоян.

«Вечная память, Ангелине. На таких непоколебимых героях будет держаться российское общество...», - написал Владислав Праншишвили.

«С каждым таким ушедшим бойцом Россия становится сильнее», - отметила Ирина Катамадзе.

«Женщина, та, что с Богом!» - прокомментировал Valērijs Portnovs.

Подкопаева объясняла ранее мотивы участия в СВО

Ангелина Подкопаева рассказывала, что она родом из Усть-Донецкого района, жила в Ростове-на-Дону. В Щепкин переехала в 2008 году, "вышла замуж и осталась".

"Культурной деятельностью занимаюсь с 2013 года. 2 года работала на добровольных началах в Октябрьском Доме культуры. С 2015 устроилась официально, как режиссёр-постановщик. Заведующей Дома культуры поселка Щепкин я стала в 2017 году, после декрета", - рассказывала она осенью 2021 года местному изданию "Щепкинские новости".

Мы практически не видимся с семьей, потому что все время здесь

Подкопаева жаловалась на нехватку кадров в маленьком доме культуры.

"Люди порой думают, что культура – несерьезное занятие. На самом деле это очень огромная и плодотворная работа. Мы практически не видимся с семьей, потому что все время здесь", - сказала она тогда, отметив, что в ДК работают всего два специалиста.

Пользователи сервиса "Яндекс.Карты" в своих отзывах на дом культуры в Щепкине указывали, что состояние учреждения ужасное, но люди там работают "добрые и отзывчивые". "Надо отдать должное людям, там работающим, ведущим различные кружки для детей. Внуки с удовольствием туда стремятся", - писал Сергей Мащенко в 2021 году.

"Сам дом без отопления. Работники культуры мужественные хорошие ответственные", - писал в 2020 году Серж Кохан.

Как следует из сообщения в Telegram-канале дома культуры, сама Подкопаева помимо руководства учреждением, вела и кружки, ставила музыкальные номера. Так в частности, была руководителем вокального ансамбля "Верьяна", режиссером и руководителем театральной студии "Ремарка".

Мы здесь потому что внутри нас все поступки и действия диктуются тем, что есть в каждом из нас. Желание быть полезным в трудный период для своей страны.

В своем последнем посте на странице "ВКонтакте", опубликованном 23 февраля, Подкопаева объясняла свое решение отправиться в зону военный операции "Я не считаю, что сделала и делаю что-то сверхъестественное, есть более достойные мужчины здесь со мной и женщины. И мы здесь потому что внутри нас все поступки и действия диктуются тем, что есть в каждом из нас. Желание быть полезным в трудный период для своей страны. Чтобы потом своим потомкам с чистой совестью и с правдой в глазах можно было рассказать о том, что мы делали, и где мы были", - писала она.

Подкопаеву отговаривали от участия в СВО

Депутат Щепкинского сельского поселения Никита Кушнарев рассказал, что Анастасия "хотела помогать", привозила гуманитарку бойцам. "Из собрания депутатов района я был первый, кто подписал добровольческий контракт в начале СВО. Уже будучи депутатом, к сожалению, она последовала моему примеру», — приводит его слова "Аргументы и факты".

По его словам, Ангелину многие отговаривали и говорили, что боевые действия — не женское дело, тем более при наличии детей и огромной социальной, политической работы как депутата.

«Но, несмотря на уговоры близкого окружения продолжить помогать ребятам гуманитарной помощью, как раньше, из тыла, Ангелина самостоятельно решила внести вклад в СВО", - рассказал он.

Напомним, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 899 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".