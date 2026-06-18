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Кавказский узел

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09:40, 18 июня 2026

Власти озвучили подробности масштабного налета дронов на Ростовскую область

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое пострадавших были сотрудниками грузовой станции вокзала в Гуково.

Как писал "Кавказский узел", в результате удара БПЛА по городу Гуково Ростовской области один человек погиб и двое пострадали.

Двое сотрудников грузовой станции вокзала пострадали в городе Гуково Ростовской области в результате атаки БПЛА. "Двое пострадавших по-прежнему находятся в больнице. Это сотрудники грузовой станции вокзала в городе Гуково. Врачи оказывают помощь", - сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телегрм-канале.

Он также сообщил, что один из пожаров, возникших на коммерческих объектах потушен. "Один из пожаров, возникших после падения обломков БПЛА, в Красносулинском районе ликвидирован. На месте другого пожара в Гуково - работают экстренные службы. Это территория коммерческих объектов. Пострадавших нет. Эвакуация не потребовалась", - написал Слюсарь.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Всего, по информации чиновника, уничтожено около 60 беспилотников. "По уточненной информации сегодня ночью и утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около шести десятков БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском", - говорится в сообщении Слюсаря.

При этом Минобороны отчиталось, что над регионами за ночь были сбиты 555 БПЛА. В частности, дроны сбили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской областями. 

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