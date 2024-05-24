Нальчане назвали непригодными для освоения участки в микрорайоне "Нарт"

24 мая 2024, 02:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десятки семей, получивших участки для строительства домов в нальчикском микрорайоне "Нарт", не смогли за восемь лет построить жилье из-за отсутствия в поселке коммуникаций и дорог. Власти обещают решить проблему с электричеством и водоснабжением уже несколько лет, рассказали "Кавказскому узлу" немногочисленные жители поселка.

"Кавказский узел" писал, что власти выделили многодетным семьям в нальчикском микрорайоне "Нарт" земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов, но не подвели воду и свет. Люди уже несколько лет добиваются строительства коммуникаций, пожаловались в соцсети нальчане главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

Владельцы земельных участков, предоставленных им под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне «Нарт» пожаловались на отсутствие коммуникаций, что не позволяет им построить дома.

Лишь несколько семей, получивших участки под индивидуальное жилищное строительство в нальчикском микрорайоне “Нарт”, возводят дома на предоставленной земле. Большинство участков заросли бурьяном, лишь кое-где видны фундаменты, передал корреспондент «Кавказского узла», побывавший 23 мая в поселке.

Араз Гаджибалаев рассказал, что его семья с тремя детьми жила в одном из нальчикских общежитий, в одной комнате. После ожидания им, как многодетной семье, удалось получить участок под строительство.

«Мы получили этот участок и начали строиться, так как нам было поставлено условие: если в течение трех лет его не используем, участок у нас отберут. Главная проблема связана с водой, воду мы покупали и привозили. В этом году нам обещают подвести ее, но и в прошлом году обещали, и в позапрошлом. Тогда не получилось, но в этом году обещают железно», - рассказал Гаджибалаев.

Супруга Гаджибалаева Елена писала о проблеме в разные инстанции и даже обращалась к президенту России. Ей ответили, что решить проблему должна местная администрация.

«Из администрации Нальчика мне ответили, что когда все построятся, тогда нас подключат к воде, а проводить воду для одной-двух семей дорого. Но как люди могут построиться, когда нет воды? Мы, когда строились, покупали ее цистернами, заливали ею бочки, даже дождевую воду собирали», - рассказала она.

Пенсионер Мухарби Ошноков пожаловался, что его семья испытывает большие неудобства из-за отсутствия воды. Он отметил, что дорогу к своему дому прокладывал сам, насыпав для этого несколько машин гравия и щебня.

«Я как в лесу живу: ни воды, ни дороги, ни уличного освещения. Электричество провели сами. Канализация есть, но какая канализация без воды? Не знаю, о чем думают руководители города. Участки раздали и все, никто нами не занимается», - посетовал пожилой мужчина.

По словам руководителя общественной организации «Вольный аул» Светланы Алиевой, вблизи микрорайона Вольный аул в Нальчике власти в 2016 году раздали 72 участка льготникам, в том числе инвалидам и многодетным семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. За прошедшие семь лет не были решены вопросы инфраструктуры.

«Не подведена вода, дорог местами тоже нет. Многие жители, - те, у кого есть деньги, - электрические столбы устанавливали сами. Большинство людей, получивших земельные участки не могут их освоить, потому что не у всех есть возможность самому проложить дорогу, подвозить воду», - пояснила она.

Алиева подтвердила, что участки были переданы в аренду сроком на три года. Чтобы получить землю в собственность, в течение этого срока необходимо было ее освоить, то есть построить дома.

«Я неоднократно ставила вопрос, чтобы срок освоения земли продлили, ведь за три года построиться нуждающейся многодетной семье будет сложно», – отметила Алиева.

У немногочисленных жителей поселка, построивших дома, возникают проблемы с регистрацией, поскольку у домов нет адресов – ни названия улиц, ни номеров домов. Хотя новый микрорайон вплотную прилегает к Вольному аулу, никакой общественный транспорт сюда не ходит - добраться можно лишь на своем автомобиле или на такси.

Нальчикский юрист Олег Сергеев, комментируя ситуацию, сослался на указ президента РФ от 2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» от 2012 года.

«Именно в соответствии с этим указом уже несколько лет выдают многодетным семьям земельные участки. При этом зачастую участки бывают без воды, газа, света, дорог», - констатировал он.

Люди, получившие участки в поселке Нарт, имеют полное право обратиться в суд и закон будет на их стороне, отметил Сергеев. Он сослался на определение Конституционного Суда РФ от 9 ноября 2017 года - согласно этому документу, если земля предоставляется гражданам бесплатно в качестве меры социальной поддержки, недопустимо возлагать на самих граждан бремя дополнительных затрат на инфраструктурное оснащение.

«Можно обратиться в прокуратуру от имени всех многодетных семей, получивших участки в этом месте и прокурор в интересах неограниченного круга лиц обязан сам подать иск в суд на бездействие администрации», - заключил юрист.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.