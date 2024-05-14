Жители микрорайона в Нальчике пожаловались Кокову на проблему с водой и светом

14 мая 2024, 09:25

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Власти выделили многодетным семьям в нальчикском микрорайоне "Нарт" земельные участки под ИЖС, но не подвели воду и свет. Люди уже несколько лет добиваются строительства коммуникаций, пожаловались в соцсети нальчане главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову.

Жалоба жителей микрорайона "Нарт" в Нальчике на проблему с отсутствием инфраструктуры была опубликована 12 мая в Instagram*-паблике goloskbr. Нальчане пояснили, что несколько лет назад власти выделили земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, но коммуникации в это место не подвели.

"Из-за отсутствия инфраструктуры многие не могут начать стройку, городские власти только обещают решить эту проблему. Теперь пришла ещё одна беда – туда начали свозить груды строительного мусора. Мы взываем ко всем неравнодушным людям, правозащитникам принять участие в обнародовании этого вопиющего факта, а также обращаемся к администрации города Нальчик наконец решить вопрос с инфраструктурой", – сказано в обращении.

К посту прикреплен ролик, на кадрах которого показана проселочная дорога и территория, поросшая бурьяном. На краю дороги лежат груды строительного мусора. Автор ролика переместил объектив камеры на другое место, где также лежат кучи строительных отходов.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 165 тысяч пользователей, на 06.45 мск 14 мая набрал 131 отметку с реакцией пользователей и 28 комментариев.

"Уважаемый [глава Кабардино-Балкарии Коков] Казбек Валерьевич, пожалуйста, решите нашу проблему. Мы очень просим", – обратилась _amalia555.

"Три года назад нам сказали "за квартирой в очереди будете стоять много лет, а вот мы дадим вам землю, и вы построите там дома". Но откуда нам тогда было знать, что нам дадут заброшенный фруктовый сад, который надо выкорчевать, самим прокладывать дороги, и что не будет никаких условий для стройки? Может наш уважаемый глава республики заметит нашу проблему", – написал пользователь rita_elchepar.

"Место красивое, нам все нравится. Помогите, пожалуйста, с коммуникациями", – написала madina5559944.

"Когда уже администрация опомнится и проведёт туда хотя бы свет и воду, чтобы можно было строить? Смысл давать пустую землю? Четыре года назад раздали земли и до сих пор нет ни электричества, ни воды. Выделенные деньги ушли в карманы, а народ ждите, терпите. Только и знают, что строить парки и класть асфальт, вырубая абсолютно все деревья", – заявил пользователь just_bob07.

"Было бы хорошо, если бы воду и свет туда провели. Тогда можно было бы хотя бы фундамент сделать", – отметил пользователь wirus7670.

"Такая же ситуация и с нашими участками по Сосруко. Получили четыре года назад, и до сих пор ни света, ни воды", – пожаловался пользователь t_1512.___, поставив при этом тэг на страницу главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова.

На 06.45 мск на сайте администрации Нальчика и на сайте главы и правительства Кабардино-Балкарии нет комментариев относительно жалобы нальчан на отсутствие коммуникаций и стихийные свалки в микрорайоне "Нарт".

"Кавказский узел" также писал, что 12 мая нальчане пожаловались в соцсети, что жители некоторых районов Нальчика уже длительное время испытывают проблему с водоснабжением, так как коммуникации не справляются с нагрузкой из-за бессистемной застройки города.

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