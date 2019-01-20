20 января 2019, 03:26

Около десяти тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Сочи

В Сочи для крещенских купаний было отведено десять мест во всех четырех районах города. Участие в купаниях, по оценке УВД, приняли около десяти тысяч человек

Для обряда крещения в Сочи были подготовлены специальные места, где дежурили бригады скорой помощи, спасатели, полиция и казаки, сообщил 19 января корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации города.

В Крещенский сочельник и в сам день Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается чин Великого освящения воды. Крещенское купание происходит в ночь с 18 на 19 января и в течение 19 января в специальных прорубях "иорданях", сделанных в форме креста. В эти даты праздник отмечают Русская и Грузинская православные церкви.

"В отличие от прошлого года в этот раз ни в одном из районов организованных ночных заплывов в море не было — они были запрещены в целях безопасности", - также сообщил он.

"Крещенские купания прошли без ЧП, в них приняло участие порядка десяти тысяч человек", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный по УВД города Сочи, сотрудники которого охраняли общественный порядок в десяти специально отведенных местах в четырех районах города. 

Жители Лазаревского района купались в реке Псезуапсе, на пляже Головинка, шли к источникам Лазаревского района и в район реки Каткова Щель. Особенно многолюдно было на пляже "Маяк" и "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. 

Участники крещенских купаний рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему пришли совершить обряд.

"Хочу быть здоровой. Говорят, что в это время, 18-19 января вся вода становится священной и приобретает волшебные свойства исцеления. Я хожу сюда уже третий год. Все время купаюсь и ни разу не заболела. Наоборот, огромный прилив сил и я еще уношу воду с собой", - сказала студентка Елена Сметанина.

Таксист Семен Волгин рассказал, что пришел искупаться, чтобы получить "жизненную энергию".

"Я верю в целебную силу воды в это время. Оно и так целебное наше море, а в такой день, когда оно становится особенно целебным, как не воспользоваться", - сказал он.

Пенсионер Игорь Львович, по его словам, постоянно приходит на пляжные крещенские купания. "Прихожу, потому что здесь, мы хоть раз в год, но объединяемся... одним желанием - оздоровиться. Мы все здесь друг другу желаем мира и добра, благополучия. Может, поэтому так здесь комфортно и хорошо, и холодная вода кажется теплой", - сказал он.

Примечание:

"Жители Кабардино-Балкарии отметили Крещение", "Священник на Ставрополье отстранен за грубость при крещении", "Жители юга России сегодня отмечают канун Рождества".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 января 2019, 04:25

20 января 2019, 03:26

20 января 2019, 02:27

  • Правительство Армении сформировано

    11 министров и два вице-премьера, указы о назначении которых подписал президент Армении Армен Саргсян, сохранили свои посты. Министром труда назначена Заруи Батоян, которая была заместителем главы ведомства.

20 января 2019, 01:28

20 января 2019, 00:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Документы

Все документы

Инфографика

Все справки

Персоналии

Все персоналии