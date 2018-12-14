14 декабря 2018, 13:59

Священник на Ставрополье отстранен за грубость при крещении

Церковный суд 13 декабря на полгода освободил от должности православного священника Илью Семилетова после публикации скандального видео с крещением маленькой девочки в Ессентуках.

Видеозапись крещения, совершенного иереем Ильей Семилетовым, "вызвала широкий общественный резонанс", пояснила сегодня решение церковного суда пресс-служба Пятигорской и Черкесской епархии.

"Как только стало известно о случившемся, иерей Илья был освобождён от должности священника храма Свято-Георгиевского женского монастыря, отстранён от совершения богослужений и почислен за штат Пятигорской епархии. Дело священника Ильи было передано в епархиальный церковный суд, который провёл два заседания", - говорится в пресс-релизе, размещенном сегодня на сайте епархии.

Церковный суд вынес решение 13 декабря, на полгода лишив Семилетова права проводить священнослужение, носить рясу, крест и преподавать священническое благословение, говорится в сообщении. "Решение вступило в силу 14 декабря", - сообщила епархия.

На кадрах скандального ролика видно, как священник во время крещения маленькой девочки сильно и грубо окунает ее в купель, пишет сегодня "Интерфакс-Юг".

Родители девочки никаких претензий к священнику, к монастырю или епархии не предъявляли, подчеркнул пресс-секретарь Пятигорской и Черкесской епархии. "Слухи, которые распространяют некоторые СМИ, о том, что девочку ударили головой о купель, не соответствуют действительности. Никакого увечья или травмы нанесено ребёнку не было", - привела 13 декабря его слова на своем сайте ставропольская телекомпания "Свое ТВ".

Опубликованная видеозапись была сделана еще два года назад в Ессентуках, уточнил родственник показанной на видео девочки. "Конечно, отец Илья применил силу, но она была применена в меру для того, чтобы окунуть [крещаемую]. Она ни обо что не ударялась, ни о дно, ни о купель. Всё с ней нормально", - процитировала слова мужчины телекомпания.

Комментариев от Ильи Семилетова относительно публикации видео и решения церковного суда пока не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что в январе 2017 года православному священнику Андрею Соковых в Ставропольском крае было запрещено проводить службы в течение пяти лет после публичного отказа упомянуть патриарха Кирилла на Божественной литургии.

 

Примечание:

"Погибший в ДТП священник похоронен в Ростовской области", "Нападение на священника совершено в Тбилиси", "Рождественские богослужения в Гюмри посетили около 200 армянских католиков".

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