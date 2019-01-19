Купание в Аушигерском теплом источнике 19 января 2019 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Юлией Верниковской

19 января 2019, 13:55

Жители Кабардино-Балкарии отметили Крещение

Жители Кабардино-Балкарии в праздник Крещения Господня окунулись сегодня по православной традиции в купели при храмах, а также бассейны, проруби и Аушигерский теплый источник.

В Кабардино-Балкарии 200 тысяч православных христиан, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" благочинный церквей республики священник Валентин. Крещенские купания были организованы при храме станицы Александровской в Майском районе, Свято-Троицком монастыре селения Совхозное Зольского района, при храмах Благовещенской и Солдатской станиц Прохладненского района. За купанием следили сотрудники МЧС. Для верующих организовали пункты обогрева, где можно было пить горячий чай.

Купание в нальчикской реке Белой на Крещение 19 января 2019 года. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Светланой ЛогиновойСпасатели напомнили, что совершать погружение нужно только в специально оборудованных купелях, заранее проконсультировавшись с врачом и пройдя обследование. Купающим рекомендовали окунаться в воду с головой, чтобы избежать спазма сосудов, а время нахождения в воде ограничить тремя секундами для новичков и десятью - для закаленных ныряльщиков.

Крещение Господне – один из 13 главных православных праздников. Русская православная церковь отмечает его 19 января. Этот праздник завершает следующий за Рождеством период Святок.  Главным символом праздника Крещения является вода. Накануне праздника в храмах проводится обряд освящения воды, а 19 января торжественные процессии верующих выходят на местные водоемы. По традиции верующие на этот праздник окунаются в прорубь.

Жительница столицы Кабардино-Балкарии Светлана Логинова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на праздник купалась в реке, поскольку при столичном храме Симеона Столпника купели нет. "Ежегодно на Крещение мы с друзьями купаемся в Белой речке. Этой традиции много лет. Я это делаю, чтобы обновиться, оздоровиться, почувствовать природу", - рассказал Логинова.

Местная жительница Ирина Галушко сообщила, что вечером 18 января посетила сауну, после которой окунулась в бассейне с холодной водой. "Я верю в то, что вода в этот день священная, что Бог есть, он в душе  каждого человека. Я окунаюсь, чтобы очиститься, омолодиться, закалиться", - сказала она.

Сегодня жители республики купались и в Аушигерском теплом источнике, подобные поездки организуются на Крещение ежегодно. "Я ездила с ними наблюдала, но сама не рискнула - из теплой воды вылезать на холод еще хуже", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка Юлия Верниковская.

Примечание:

"Православные бакинцы рассказали о праздновании Рождества в семейном кругу", "Рождественское шествие "Алило" собрало в Тбилиси тысячи человек", "Рождественские службы в Чечне прошли под усиленной охраной".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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