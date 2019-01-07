Рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Махачкалы. Фото предоставлено пресс-службой Махачкалинской епархии http://goragospodnya.ru/2019/01/07/v-svyato-uspenskom-sobore-g-maxachkaly-otprazdnovali-rozhdestvo-xristovo/

07 января 2019, 22:52

Православные юга России отметили Рождество

Сотни тысяч верующих на юге России посетили сегодня торжественные богослужения, посвященные празднику Рождества Христова. Руководители республик Северного Кавказа заочно поздравили православных с Рождеством, а глава Дагестана лично посетил церковную службу в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", рождественские богослужения в храмах в ночь на 7 января и праздничные народные гулянья в регионах юга России проходят под усиленным надзором полиции. В 2016-2018 годах празднование Рождества Христова на юге России также проходило при усиленных мерах безопасности.

6 января верующие Русской и Грузинской православных церквей отмечают Рождественский сочельник – день подготовки к Рождеству Христову, а в ночь на 7 января прихожане этих церквей отмечают само Рождество.

Торжественные богослужения, которые прошли сегодня во всех храмах и церквях Волгоградской области, посетили более 30 тысяч верующих. После утренней литургии во многих приходах области были организованы рождественские представления и елки для детей, сообщило издание "Комсомольская правда-Волгоград".

Рождественская служба в Казанском кафедральном соборе в Волгограде стала особенной и для волгоградской митрополии, и для всех прихожан храма. Впервые богослужение вели сразу два митрополита - бывший и нынешний. Вместе молились митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и митрополит Герман, отмечает издание "Блокнот-Волгоград". 

Ночные рождественские службы, которые проходили в 315 православных соборах и церквях Ростовской области, посетили около 42 тысяч человек, сообщило со ссылкой на областное МВД издание "АиФ-Ростов".

Кроме того, часть верующих посетила утренние богослужения в 180 храмах и соборах региона. Всего, по данным МВД, в богослужениях ночью и утром 7 января приняли участие около 80 тысяч жителей Ростовской области. Главная Рождественская служба проводилась во временном храме на территории Ростовского кафедрального собора, поскольку в главном здании с 2013 года продолжаются работы по реконструкции. Эту службу посетили более тысячи человек, а порядок на Соборной площади обеспечивали около 150 полицейских и дружинников, сообщила "Комсомольская правда".

В ночь на 7 января праздничные рождественские службы прошли в церквях, соборах и часовнях всех 54 православных приходов Краснодара. Одно из самых многочисленных богослужений прошло в Свято-Екатерининском кафедральном соборе, куда пришли несколько тысяч горожан и гостей Краснодара, службу провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, говорится в сообщении на сайте городской мэрии.

В целом в Краснодарском крае богослужения в 480 соборах и церквях посетили свыше 100 тысяч верующих. Полиция Кубани накануне проверила все храмы, а непосредственно в рождественскую ночь дежурили около 3,5 тысячи сотрудников МВД, сообщила "Комсомольская правда-Кубань".

Руководители республик СКФО опубликовали сегодня официальные поздравления с Рождеством, адресованные жителям регионов. Главы Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни в своих поздравительных обращениях подчеркивали важность межконфессионального согласия и взаимного уважения.

Руководитель Дагестана Владимир Васильев, в отличие от глав других республик Северного Кавказа, лично посетил торжественное богослужение в Свято-Успенском соборе Махачкалы и выступил перед собравшимися с речью. Службу в этом храме, который "был заполнен верующими", возглавил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, говорится в сообщении на сайте Махачкалинской епархии.

Во время празднования Масленицы 18 февраля 2018 года мужчина расстрелял прихожан православного храма в Кизляре. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Два силовика и две женщины были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавший был убит и опознан как 22-летний Халил Халилов.

К охране порядка во время празднования Рождества Христова в Дагестане были привлечены более 900 сотрудников республиканского управления Росгвардии по Дагестану и сотрудники других силовых структур, отмечается в сегодняшнем сообщении пресс-службы Росгвардии.

Примечание:

"Православные бакинцы рассказали о праздновании Рождества в семейном кругу", "Рождественское шествие "Алило" собрало в Тбилиси тысячи человек", "Рождественские службы в Чечне прошли под усиленной охраной".

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