Православные бакинцы рассказали о праздновании Рождества в семейном кругу

07 января 2019, 17:41

Рождественские службы прошли сегодня ночью в православных храмах Баку, Гянджи и Хачмаза. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Баку рассказали, что в их семьях празднование Рождества является данью традициям.

Рождественские богослужения начались в православных храмах Азербайджана в ночь на 7 января, праздничные литургии состоялись и сегодня утром. Основное богослужение прошло в бакинском кафедральном соборе Святых жен-мироносиц, где праздничную литургию исполнил глава Бакинской епархии Русской православной церкви, Епископ Бакинский и Азербайджанский Александр, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник секретариата епархии.

По его словам, праздничные богослужения также прошли в других бакинских православных церквях - соборе Рождества Пресвятой Богородицы и Михайло-Архангельском храме, а также в Александро-Невском храме в Гяндже, Свято-Никольском храме в Хачмазе и в молитвенном доме преподобного Серафима Саровского в Сумгаите.

По данным епархии, в Азербайджане насчитывается около 160 тысяч православных, уточнил сотрудник секретариата.

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Зал собора Рождества Пресвятой Богородицы сегодня утром был переполнен, во время праздничного богослужения, по оценке корреспондента "Кавказского узла", там единовременно находилось около 200 человек. Вместо тех, кто выходил из храма, приходили другие верующие.

Жительница Баку Ирина Каргина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что приходит на рождественское богослужение ежегодно. "Мои ныне покойные родители исполняли все религиозные обряды по случаю Рождества. Я каждый год на праздник обязательно прихожу в церковь. По случаю Рождества мы всегда накрываем праздничный стол. К нам в гости приходят не только православные, но и наши друзья-мусульмане", - рассказала женщина.

Бакинка Наталья сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ходит в церковь на Рождество по семейной традиции. "Наши деды ходили в церковь, родители, и мы ходим. Это место, где душа находит успокоение от нашей суетливой жизни" - сказала Наталья. Она отметила, что накрыла праздничный стол еще вечером 6 января. "Наш дом открыт для гостей и сегодня. Обычно приходят родственники, друзья", - сказала верующая.

Татьяна Кочеткова рассказала, что по традиции отмечает Рождество в семейном кругу. "Мама на праздник приготовила рождественскую кутью, салаты, торт. Честно говоря, глубоко я не разбираюсь в религиозной философии праздника, но отмечать его всегда приятно и радостно", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Кутья - поминальное блюдо у славян. Каша из цельных зёрен пшеницы или ячменя, реже – пшена, гречки, позднее – риса, с мёдом, иногда с фруктами, орехами, маком. Кутью готовят в канун Рождества (Сочельник). Кутью благословляли в церкви, ею принято угощать присутствующих, раздавать нищим. На кутью "приглашали" ("кормили") умерших, а также духов, информирует Большая российская энциклопедия. М., 2010).

Пожилая женщина, представившаяся как "коренная бакинка" Людмила Макарова, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что обычно накануне Рождества посещает могилы близких, а утром приходит в церковь.

На вопрос, сталкиваются ли православные в Азербайджане с какими-либо проблемами, женщина ответила, что проблемы "одинаковы для людей всех религий". "При советской власти практически все православные церкви закрыли или разрушили. Но сейчас в Баку несколько храмов. Вот отремонтировали эту церковь [собор Рождества Пресвятой Богородицы], фактически заново отстроили кафедральный собор Святых жен-мироносиц", - сказала Людмила Макарова.

"Моя бабушка была очень верующей женщиной. Она и пост держала всегда", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Баку Лариса Самойлова. Она также посещает церковь в православные праздники. "С утра была на работе, сейчас сбегаю в церковь. [6 января] мы накрыли праздничный стол. Мама, в отличие от бабушки, атеистка, но праздник все равно отмечаем", - сказала Лариса Самойлова.