Правозащитники оценили перспективы задержанных в Чечне азербайджанцев

17 сентября 2024, 21:56

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Права граждан Азербайджана, задержанных в Чечне, были грубо нарушены, но характер отношений Баку и Москвы позволяет рассчитывать, что они будут возвращены домой, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. МИД Азербайджана занимается судьбой задержанных, их родным пообещали "хорошие новости", сообщил родственник троих из пяти задержанных мужчин.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана направили ноту в МИД России в связи с задержанием четверых граждан страны в Чечне. Один из задержанных, Эльхан Ширинов, пожаловался, что его и четверых его земляков, задержанных за нарушение миграционного законодательства, подвергают пыткам и принуждают отправиться в зону военных действий.

Жители села Алибейли Товузского района Нихад Рзаев, Вугар Магеррамов и Эльхан Ширинов с мая работали штукатурами в на стройке в Грозном, а месяц назад были задержаны из-за отсутствия регистрации, сообщил отец одного из задержанных Тафдыг Рзаев корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Рзаева, Магеррамов и Ширинов приходятся ему близкими родственниками. «Допустим, они нарушили какие-то правила, депортировали бы и делу конец. Вугара Магеррамова и Эльхана Ширинова подвергали побоям, угрожали расстрелом и так заставили подписать контракт. Они сейчас проходят подготовку в войсковой части в Грозном. Сейчас давления на них нет, они могут звонить домой, но какие из них воины, им по 50 лет, они хотят вернуться домой», - рассказал он.

Сын Рзаева Нихад находится в пункте содержания мигрантов, но отец опасается, что его также заставят подписать контракт на военную службу. «Нихад говорит, что на него давления нет, но я не знаю, какова на самом деле ситуация. Нихад хочет вернуться в Азербайджан, я также хочу, чтобы он и другие мои родственники вернулись на родину живыми и здоровыми. Кроме Нихада, в пункте содержания мигрантов находятся еще двое граждан Азербайджана», - сказал Тафдыг Рзаев.

Сразу после задержания сына и родственников мужчина обращался в МИД Азербайджана и приемную Кабмина. «После моего обращения со мной регулярно поддерживают контакт из МИД. Примерно неделю назад мне сказали, что российской стороне направили ноту, идут переговоры. Вчера, мне сказали, что есть «хорошие новости из России». С Нихадом дело проще, так как он не подписывал контракт, а с Вугаром и Эльханом необходимо будет решить вопрос с расторжением контракта», - пояснил он.

Рзаев отметил, что сотрудники МИД заняты также делами двух других граждан Азербайджана. «Я не знаю их имен, но мне сказали, что их судьбой также занимаются», - сказал он. Адвоката у задержанных, по его словам, нет.

Граждан Азербайджана в России не могут принудительно отправить в зону боевых действий по закону, но фактически это возможно, оотметил эксперт в области права, руководитель Правового центра «Защитник» Самед Рагимли.

«То есть законных оснований для этого нет, но в РФ не всегда нормы права соблюдаются, не говоря уже о Чечне, где полный диктат силовиков», - сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла». По его словам, «решение вопроса лежит скорее не в правовой, а политической плоскости, c учетом тесных связей между Баку и Кремлем».

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также придерживается мнения, что судьба задержанных будет решаться путем закрытых переговоров по дипломатическим каналам. «В Азербайджане и РФ схожие политические режимы и есть потенциал для того, чтобы «договариваться». Скорее всего, дело задержанных в Чечне будет решаться путем закулисных переговоров, без излишнего шума, поэтому Баку и не предал огласке факт представления ноты. Кстати, нота не всегда носит протестный характер», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Дозвониться до пресс-службы МИД Азербайджана корреспонденту «Кавказского узла» не удалось, на письменный запрос в ведомстве также не ответили. В пресс-службе посольства РФ в Азербайджане корреспонденту «Кавказского узла» рекомендовали направить письменный запрос, но ответа на него пока нет.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.