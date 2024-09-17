Пять граждан Азербайджана пожаловались на принуждение участвовать в СВО

17 сентября 2024, 11:50

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Гражданин Азербайджана Эльхан Ширинов пожаловался, что власти Чечни задержали за нарушение миграционного законодательства его, а также четверых его земляков, и что будто бы их всех подвергают пыткам, принуждая принять участие в военной операции на Украине. Власти Азербайджана направили ноту в МИД России.

О том, что трое граждан Азербайджана уехали в Чечню на заработки и были там задержаны, рассказал их родственник – житель Товузского района Тафдыг Рзаев.

"Мой сын Рзаев Нихад Тафдыг оглу, а также мои зятья Ширинов Эльхан Акбер оглу и Магеррамов Вугар Назим оглу, которые с мая уехали на заработки в Чечню, в настоящее время арестованы из-за миграционных проблем", – привел 14 сентября его слова Qafqazinfo.az.

По данным издания, Эльхан Ширинов и Вугар Магеррамов содержатся в воинской части, расположенной в Грозном. Ширинов заявил, что всего задержаны пять граждан Азербайджана.

"Двое из нас (Вугар Магеррамов и Эльхан Ширинов) сейчас находятся в воинской части, остальные трое – в тюрьме, в том числе и Нихад. Двоих азербайджанцев привезли сюда раньше. Вероятно, их также заставят подписать документы. Нас троих задержали как мигрантов из-за несоответствующих документов", – привело издание слова Ширинова.

По его словам, в изоляторе гражданам Азербайджана предложили вступить в армию, но они отказались, после этого их заставили подписать пустой документ. Далее их отправили в воинскую часть. "Нам сказали, что, если мы попытаемся сбежать или откажемся, нас выведут в поле и расстреляют", – заявил Эльхан Ширинов.

Власти Азербайджана обратились в министерство иностранных дел (МИД) России в связи с информацией о том, что в Чечне будто бы пытаются принудительно направить в зону специальной военной операции (СВО) на Украине нескольких граждан Азербайджана.

В МИД России направлена нота в связи с задержанными в Чечне Нихадом Рзаевым, Эльханом Шириновым и Вугаром Магеррамовым, передало 16 сентября агентство АПА со ссылкой на дипломатические источники.

Он пожаловался, что граждан Азербайджана поместили в подвал и подвергают пыткам.

На 11.30 мск 17 сентября на сайте МИД России, а также на сайте главы Чечни нет комментариев относительно жалобы граждан Азербайджана на попытки их принудительной отправки в зону СВО.

"Кавказский узел" также писал, что 16 ноября 2023 года стало известно, что власти России запросили депортацию из Азербайджана 20-летнего Хаяла Васильева для прохождения срочной службы, так как у него российское гражданство. Васильев является сиротой и проживает в Сумгаите с бабушкой и дедушкой, рассказал правозащитник Григорий Винтер.

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