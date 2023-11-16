16 ноября 2023, 12:51

Сирота в Азербайджане столкнулся с угрозой депортации в Россию из-за воинской повинности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти России запросили депортацию из Азербайджана 20-летнего Хаяла Васильева для прохождения срочной службы, так как у него российское гражданство. Васильев является сиротой и проживает в Сумгаите с бабушкой и дедушкой, рассказал правозащитник Григорий Винтер.

По словам российского правозащитника Григория Винтера, азербайджанские силовики по запросу властей России задержали в Сумгаите 20-летнего сироту Хаяла Васильева, который является гражданином России. Более 10 лет назад родственники юноши забрали его из детдома. Васильева хотят отправить на прохождение срочной военной службы.

Вопрос об экстрадиции Васильева в России запланирован на рассмотрение в суде в Баку на сегодня. Григорий Винтер в курсе этого дела, так как занимался передачей сироты родственникам, сообщил сегодня телеграм-канал "Sota".

Васильев со своим отцом в 2006 году некоторое время проживал у Винтера, в Череповце. Отец ребенка позже был осужден, Винтер передал Васильева в приют для детей, затем нашел его бабушку и дедушку в Азербайджане, однако азербайджанское гражданство юноша оформить так и не смог.

"Кавказский узел" также писал, что суды на юге России периодически признают местных жителей виновными в уклонении от воинской службы. Так, 30 августа суд в Ставропольском крае назначил штраф призывнику за уклонение от службы.

Житель Калача-на-Дону Антон Кузнецов по религиозным убеждениям добивался в военкомате права на альтернативную гражданскую службу, но был принудительно отправлен в военную часть. Кузнецов обжаловал призыв на военную службу, однако суды не увидели нарушения в этой процедуре призыва.

15 ноября стало известно, что в Армавире осужден молодой человек, уклонявшийся от призыва на военную службу более двух лет. Молодой человек вину не признал, заявив, что все это время пытался подтвердить диагноз, в соответствии с которым его должны были признать негодным к службе.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве", "Суд в Грозном отправил военного в колонию за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 ноября 2023, 11:59

16 ноября 2023, 11:07

  • Чиновникам пришлось потратиться на акцию "Дети Чечни – детям Палестины"

    Чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции "Дети Чечни – детям Палестины", рассказали местные госслужащие. Родители воспитанников школ и детсадов заявили, что их дети мастерили поделки с энтузиазмом, а юрист указала, что привлекать детей к политическим акциям незаконно.

16 ноября 2023, 10:09

16 ноября 2023, 09:17

16 ноября 2023, 08:21

  • Дольщики ЖК "Мультиплекс Кино" в Краснодаре рассказали о своих мытарствах

    Госпитализированный во время голодовки Алексей Богушев сумел своей акцией привлечь внимание надзорного ведомства к проблеме обманутых дольщиков ЖК "Мультиплекс Кино", ему назначен прием у прокурора края. Проблема остается актуальной из-за равнодушия властей к этому вопросу, заявили другие дольщики.

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи