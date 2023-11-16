Сирота в Азербайджане столкнулся с угрозой депортации в Россию из-за воинской повинности

16 ноября 2023, 12:51

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Власти России запросили депортацию из Азербайджана 20-летнего Хаяла Васильева для прохождения срочной службы, так как у него российское гражданство. Васильев является сиротой и проживает в Сумгаите с бабушкой и дедушкой, рассказал правозащитник Григорий Винтер.

По словам российского правозащитника Григория Винтера, азербайджанские силовики по запросу властей России задержали в Сумгаите 20-летнего сироту Хаяла Васильева, который является гражданином России. Более 10 лет назад родственники юноши забрали его из детдома. Васильева хотят отправить на прохождение срочной военной службы.

Вопрос об экстрадиции Васильева в России запланирован на рассмотрение в суде в Баку на сегодня. Григорий Винтер в курсе этого дела, так как занимался передачей сироты родственникам, сообщил сегодня телеграм-канал "Sota".

Васильев со своим отцом в 2006 году некоторое время проживал у Винтера, в Череповце. Отец ребенка позже был осужден, Винтер передал Васильева в приют для детей, затем нашел его бабушку и дедушку в Азербайджане, однако азербайджанское гражданство юноша оформить так и не смог.

"Кавказский узел" также писал, что суды на юге России периодически признают местных жителей виновными в уклонении от воинской службы. Так, 30 августа суд в Ставропольском крае назначил штраф призывнику за уклонение от службы.

Житель Калача-на-Дону Антон Кузнецов по религиозным убеждениям добивался в военкомате права на альтернативную гражданскую службу, но был принудительно отправлен в военную часть. Кузнецов обжаловал призыв на военную службу, однако суды не увидели нарушения в этой процедуре призыва.

15 ноября стало известно, что в Армавире осужден молодой человек, уклонявшийся от призыва на военную службу более двух лет. Молодой человек вину не признал, заявив, что все это время пытался подтвердить диагноз, в соответствии с которым его должны были признать негодным к службе.

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