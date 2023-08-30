30 августа 2023, 09:26
Призывник на Ставрополье наказан за уклонение от службы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Ставропольском крае назначил штраф призывнику за уклонение от службы.
Судом установлено, что 18-летний молодой человек лично под расписку неоднократно получал повестки в военный комиссариат. Однако он так и не явился туда без каких-либо уважительных причин. В отношении него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК России (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), сообщает пресс-служба судов Ставропольского края.
Ипатовский районный суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей, сообщается сегодня в телеграм-канале судов региона.
"Кавказский узел" также писал, что четверо военных осуждены во Владикавказе за уклонение от службы. Военный суд во назначил им наказания от лишения свободы на срок пять с половиной лет до ограничения по службе.
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Автор: "Кавказский узел"