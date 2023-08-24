Четверо военных осуждены во Владикавказе за уклонение от службы

24 августа 2023, 09:27

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Наказания от лишения свободы на срок пять с половиной лет до ограничения по службе назначил военный суд во Владикавказе военнослужащим Имамали Имамалиеву, Ренату Бюрчиеву, Виктору Джиоеву и Альберту Цховребову, признав их виновными в самовольном оставлении части.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Имамали Имамалиев с января по апрель отсутствовал в воинской части, которая находится в Северной Осетии. После участия в спецоперации на Украине, у контрактника ухудшилось здоровье и командование направило его в госпиталь для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако вместо медосмотра Имамалиев поехал в Краснодар, где занимался самолечением.

Владикавказский гарнизонный военный суд признал Имамалиева виновным в уклонении от службы и приговорил его к пяти годам и шести месяцам заключения, передали 23 августа "Кавказ. Реалии"*.

К аналогичному наказанию гарнизонный суд приговорил контрактника Рената Бюрчиева, отсутствовавшего на службе с конца февраля по 28 марта. Бюрчиев объяснил свое отсутствие на службе необходимостью ухаживать за больной матерью.

Еще один военнослужащий-контрактник Виктор Джиоев ушел из части, расположенной в Северной Осетии в конце сентября 2022 года. Затем он 22 декабря 2022 года явился в военную комендатуру во Владикавказе. В суде он пояснил, что после начала СВО записался добровольцем и в марте отправился в зону проведения спецоперации на Украине. А после того как вернулся, проводил время с семьей, ожидая повторной отправки.

Суд счел смягчающими обстоятельствами статус ветерана боевых действий, участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в СВО, и назначил Джиоеву максимально мягкое наказание – полтора года ограничения по военной службе с удержанием 15% оклада в доход государства.

В самовольном оставлении части суд также признал мобилизованного Альберта Цховребова, он приговорен к двум годам заключения за то, что отсутствовал в воинской части с 17 февраля по 15 марта. Цховребов признал свое вину.

Комментариев от военнослужащих или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 4 июля военный суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Шуплецова к шести годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

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