Мобилизованный с Кубани осужден на шесть лет за уклонение от службы

22 июля 2023, 13:59

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Военный суд на Кубани приговорил к шести годам колонии мобилизованного местного жителя Александра Шуплецова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 2 июня стало известно, что суд в Новороссийске приговорил контрактника Дмитрия Тюрина к пяти годам и двум месяцам лишения свободы, признав его виновным по этой части статьи 337 УК РФ.

Новороссийский гарнизонный военный суд признал мобилизованного Александра Шуплецова виновным в самовольном оставлении части в период боевых действий и приговорил его к шести годам колонии, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Александр Шуплецов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ, приговор был вынесен 4 июля, указано в карточке дела на сайте суда, к которой 21 июля прикреплен текст приговора.

Согласно приговору, старший сержант Шуплецов "с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, умышленно, в период мобилизации, совершил самовольное оставление войсковой части, дислоцированной в г. Майкопе" и с 21 ноября 2022 года до 17 апреля "проводил время по своему усмотрению" в Крымске, Новороссийске и у себя дома в одном из хуторов Крымского района.

17 апреля Шуплецов был задержан сотрудниками военной комендатуры. "В судебном заседании подсудимый свою вину в неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации признал", - говорится в тексте приговора.

Помимо наказания в шесть лет исправительной колонии общего режима, судья постановил лишить Александр Шуплецова воинского звания. "Меру пресечения осужденному Шуплецову А.С. – подписку о невыезде и надлежащем поведении - изменить на заключение под стражу", - говорится в документе.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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