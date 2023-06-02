Контрактник из Волгоградской области получил срок за отсутствие в части

02 июня 2023, 15:42

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Суд в Новороссийске приговорил контрактника Дмитрия Тюрина к пяти годам и двум месяцам лишения свободы за отсутствие в части во время мобилизации. Военный пояснил, что уехал после того, как подал рапорт об увольнении.

Как писал "Кавказский узел", военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации при том, что неизвестно, на какой период она объявлена, указали в сентябре 2022 года правозащитник Сергей Кривенко и юрист Марина Агальцова. В январе стало известно, что гарнизонные суды, ссылаясь на указ о мобилизации, отказываются удовлетворять иски военнослужащих, которые добиваются увольнения в связи с окончанием срока контракта.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября пресс-секретарь Путина.

Новороссийский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в отсутствии на службе более двух месяцев. Дмитрий Тюрин в июне 2022 года заключил контракт с Минобороны. 23 ноября 2022 года он обратился к командованию с рапортом об увольнении в связи с истечением контракта, после чего, не дождавшись его рассмотрения, уехал в Армавир, а затем к родителям в Палласовку Волгоградской области. После многочисленных звонков и смс от командования, 31 января 2023 года он вернулся в часть, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из приговора, свидетели пояснили в суде, что после того, как Тюрин подал рапорт об увольнении со службы, ему сообщили, что он не будет уволен со службы в связи с объявленной частичной мобилизацией. Суд заключил, что Тюрин оставил службу без уважительных причин. Смягчающими обстоятельствами суд счел отсутствие судимостей и участие в боевых действиях и приговорил его к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. После оглашения приговора он был взят под стражу, указано в приговоре, который опубликован на сайте суда.

24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца, предусматривающая от пяти до десяти лет лишения свободы.

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