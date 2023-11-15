15 ноября 2023, 07:22

Уклонение от призыва привело жителя Армавира к штрафу в 100 тысяч рублей

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В Армавире осужден молодой человек, уклонявшийся от призыва на военную службу более двух лет. Молодой человек вину не признал, заявив, что все это время пытался подтвердить диагноз, в соответствии с которым его должны были признать негодным к службе.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Данила Кульчицкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ, было рассмотрено Армавирским городским судом.

Суд установил, что в июне 2021 года Данил Кульчицкий под личную роспись получил повестку для отправки в армию, в указанное время в военный комиссариат не явился, оснований для освобождения от службы не предоставил, сообщила в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В декабре 2021 года ему снова была вручена повестка, которую он также проигнорировал, за что был привлечен к административной ответственности. После этого Кульчицкому в соответствии с призывной кампанией трижды вручались повестки, по которым он не являлся.

В судебном заседании молодой человек вину в полном объеме не признал, пояснив, что все это время пытался подтвердить диагноз, в соответствии с которым его должны были признать не годным к службе. Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что волгоградец Марк Белянский пытался защитить свое право на альтернативную гражданскую службу, но Волгоградский областной суд отверг все доводы пацифиста.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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