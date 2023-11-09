Волгоградский облсуд отказал пацифисту в праве на альтернативную службу

09 ноября 2023, 01:32

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Волгоградец Марк Белянский пытался защитить свое право на альтернативную гражданскую службу, но Волгоградский областной суд отверг все доводы пацифиста. Истец намерен подать кассацию, чтобы избежать призыва на военную службу.

Волгоградский областной суд 8 ноября рассмотрел апелляционную жалобу местного жителя Марка Белянского, который просил отменить решение Советского районного суда от 23 августа. Первая инстанция не удовлетворила исковые требования Марка о признании незаконным и подлежащим отмене решения районной призывной комиссии, которая не приняла его заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой (АГС), передал присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Марку Белянскому 20 лет, он не женат и не имеет детей. Молодой человек обучался в колледже на повара и во время учебы имел отсрочку от призыва в армию. В июне его учеба завершилась, но Марк заранее, еще 19 января, подал в военкомат заявление о замене военной службы по призыву на АГС. Тем не менее, члены призывной комиссии сделали выводы, что Марк нарушил сроки подачи этого заявления.

«Просто сказали мне, что я нарушил сроки подачи и даже не стали слушать мои доводы, почему я не могу проходить военную службу. И медкомиссию я не проходил. В военкомате сказали, что военкома нет на месте, а только он принимает лично такие заявления. Вначале отказались принимать мое прошение, позже я вновь его подал. Но вот призывная комиссия посчитала, что сроки подачи я нарушил, хотя это не так», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Марк Белянский.

В августе Марк пытался оспорить решение призывной комиссии в Советском районном суде, но суд принял сторону комиссии. 18 октября Белянский подал апелляционную жалобу в областной суд. На заседании 8 июля присутствовали Марк Белянский и его представитель Александр Пилипенко, тогда как ответчики – представители районной призывной комиссии, а также заинтересованные лица (областной военком и военком Советского, Кировского и Ворошиловского районов Волгограда – не явились. Участники процесса решили продолжить заседание без их присутствия.

Судья зачитал апелляционную жалобу и дал слово представителю истца. В своей речи Александр Пилипенко указал на нарушение призывной комиссией Советского района Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан РФ» (утвержденной приказом министра обороны от 02.10.2007 №400). «Военный комиссар либо его заместитель не участвовали в заседании призывной комиссии, протокол призывной комиссии не подписывали», - заявил Пилипенко.

Юрист также отметил, что заключение призывной комиссии о годности к военной службе было вынесено, вопреки закону, «без фактического медицинского освидетельствования» Марка Белянского. Таким образом, по мнению юриста, были нарушены требования статьи 10 Федерального закона №113-ФЗ «ОБ АГС». Кроме того, Пилипенко подчеркнул. что молодой человек не нарушал срока подачи заявления: Марк должен был подать заявление до 1 апреля в период призыва на военную службу в октябре-декабре 2023 года.

«В судебном заседании суда первой инстанции достоверно установлено и никем не оспорено, что мой доверитель подал заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 19 января, то есть до 1 апреля, как этого требует закон. Поэтому истец не пропустил срок на подачу этого заявления. Выводы суда первой инстанции о пропуске срока на подачу заявления не основаны на законе», - настаивал юрист.

Истец Марк Белянский во время заседания ограничился краткими репликами, поддерживая заявления своего представителя. Суд удалился в совещательную комнату и спустя 15 минут озвучил решение – в удовлетворении исковых требований Марку Белянскому отказать, оставить решение районного суда в силе.

«Будем оспаривать это решение в 4-м Кассационном суде, и как можно скорее, так как Марка могут призывать в армию в связи с окончанием судебного процесса. Нужны новые обеспечительные меры, их нам должен предоставить кассационный суд», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Александр Пилипенко.

Сам Белянский выразил надежду, что кассационная инстанция признает его доводы. «Мои пацифистские взгляды схожи с буддизмом, верю в подобие кармы. Считаю, что мы не знаем, что происходит после смерти с человеком, возможно он лишается разума, а человека разума лишать нельзя. Я думаю, я не смог бы служить в армии. При принесении присяги нужно обещать, что будешь совершать действия, которые я не смог бы совершить. Мои доводы пока нигде не услышали. Опасаюсь, что могут призвать на военную службу. Надеюсь на кассационную инстанцию», - изложил своюМарк.

Глава правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право», бывший член Совета по правам человека при президенте РФ Сергей Кривенко* отметил, что на «горячую линию» его группы по вопросам, связанным с АГС, поступает все больше обращений.

«Раньше к нам поступало от 10 до 15 подобных обращений в месяц. После начала СВО это значение увеличилось в 10 раз. Мы обладаем статистикой по судебным процессам, связанным с АГС, только за 2020 год, тогда каждое пятое дело выигрывалось. Соответственно 80% исковых требований суды не удовлетворяли. Как проходят суды в последние три года – такой информации у нас пока нет», - сказал Сергей Кривенко корреспонденту «Кавказского узла».

«Кавказский узел» писал, что в сентябре Волгоградский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу призывника Данилы Хамидулина, просившего заменить ему военную службу на альтернативную гражданскую по религиозным убеждениям. Юрист военкомата утверждал, что Хамидулин нарушил сроки подачи заявления.

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