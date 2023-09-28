Суд в Волгограде отказал призывнику в праве на альтернативную службу

28 сентября 2023, 22:27

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Волгоградский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу призывника Данилы Хамидулина, просившего заменить ему военную службу на альтернативную гражданскую по религиозным убеждениям. Юрист военкомата утверждает, что Хамидулин нарушил сроки подачи заявления.

В Волгоградском областном суде сегодня рассматривалась апелляционная жалоба Данила Хамидулина. Призывник оспаривает решение Дзержинского районного суда (от 12 мая), поддержавшего позицию призывной комиссии и военкомата, отказавшихся рассматривать его заявление о замене военной службы альтернативной гражданской службой (АГС) из-за нарушения сроков подачи заявления. Истец подал апелляцию в областной суд 6 сентября. Административными ответчиками являются призывная комиссия Дзержинского района Волгограда, военный комиссариат Центрального и Дзержинского районов Волгограда и областной военкомат. На заседание облсуда явился представитель Хамидулина Сергей Семушин. Данила участвовать в заседании не смог, так как находился на работе.

По телефону Данила Хамидулин рассказал, что ему 20 лет. Он холост, детей у него нет. Проживает в Дзержинском районе. Закончил техникум железнодорожного транспорта. Недавно устроился на работу в автосалон. Религиозные антимилитаристские убеждения у Данилы сформировали его родители. Произошло это в возрасте 14 лет. "В Библии написано то, что нельзя поднимать меч на людей, нельзя учиться воевать, брать в руки оружие. Это грех. Взять оружие – предать Бога. Нужно служить одному Богу и следовать его библейским заповедям. Если я приму присягу, то я полностью буду в политике, в этом мире. Предам своего Бога, свою веру", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Семушин пояснил, что Данила по религиозным убеждениям не может брать в руки оружие. Поэтому после окончания учебы в техникуме, он написал заявление в призывную комиссию с просьбой заменить ему военную службу АГС. Но из-за незнания законов, он не уложился в сроки подачи заявления. Призывная комиссия отказалась рассматривать его прошение. С этого момента и начался этот судебный процесс.

Судебное заседание началось в 11.20 мск. Присутствовали представитель истца Семушин, представитель стороны ответчиков, юрист Тамара Лунёва. Апелляционную жалобу рассматривала коллегия судей под председательством Инны Балашовой.

Сергей Семушин заметил, что призывная комиссия не рассматривала просьбу Хамидулина о восстановлении сроков рассмотрения его заявления. "Призывная комиссия по факту установила, что срок пропущен. Она не стала разбираться в причинах пропуска, в уважительности пропуска срока, а, соответственно, не уделила этому должного внимания", - сказал он, отметив, что законы запрещают "лишать гражданина права выступить на заседании, права довести до членов комиссии доводы, которые не позволяют ему проходить военную службу по призыву при наличии у него вероисповедания, противоречащего несению военной службы".

Таким образом, было ущемлено право Данилы Хамидулина довести до членов призывной комиссии его доводы. Дзержинский же районный суд "совершенно не дал оценку тем доказательствам, которые были представлены стороной истца", - подчеркнул в своем выступлении Семушин. Он также отметил, что в материалах дела имеется аудиозапись заседания призывной комиссии, "которая очевидно дает понять, что на заседании комиссии было только озвучено, что Хамидулин пропустил срок", и подчеркнул, что суд должен обязать ответчика повторно рассмотреть заявление Хамидулина, в том числе с выяснением обстоятельств пропуска срока.

Хамидулин был заслушан призывной комиссией и не отрицал, что пропустил свой срок подачи заявления, отметила юрист ответчиков Тамара Лунёва. По ее словам, районный суд установил, что Хамидулин уважительных причин пропуска срока и его восстановления не представил. На заседании было установлено призывной комиссией, что он не был осведомлен о сроках подачи заявления", - рассказала юрист.

Лунева отметила, что в удовлетворении заявления Хамидулина было отказано, свое решение члены призывной комиссии вынесли единогласно. "Нет оснований для того, чтобы восстанавливать пропущенный срок и удовлетворять исковое заявление", - подытожила она.

Судья Гоношилова поинтересовалась у Лунёвой, выясняли ли члены призывной комиссии у Хамидулина причины пропуска срока. Юрист ответила утвердительно. "Он сказал, что он не был осведомлен. Он не знал. Правовая безграмотность. Только поэтому он подал несвоевременно заявление", - подчеркнула Лунева.

Судья также спросила, имеется ли в деле полный текст протокола заседания призывной комиссии по делу Хамидулина. Лунёва пояснила, что текст неполный - в нем только резолютивная часть. Сергей Семушин попросил разрешение у суда заявить ходатайство о прослушивании аудиозаписи, которую он вел на заседании призывной комиссии. "Из аудиозаписи всё видно: какие вопросы задавались, что давали ему сказать, а что не давали", - привел свои доводы представитель истца.

Юрист призывной комиссии возразила на это, что "аудиозапись велась незаконно и скрытно самим представителем". Коллегия судей удовлетворила просьбу Семушина прослушать аудиозапись заседания призывной комиссии.

Представитель истца после прослушивания запись акцентировал внимание суда на то, что при вынесении решения члены призывной комиссии не ссылались на законодательные акты. Это, по мнению Семушина, является нарушением, а сама запись "противоречит тому, что говорит представитель административного ответчика". "Нет мотивированного решения. Комиссия не рассматривала не только вопрос о возможности восстановления срока, но и (не рассматривала) по существу само заявление. Не заслушали его аргументы, почему он хочет заменить военную службу на АГС", - сказал он.

Тамара Лунёва вновь возразила, что "незнание закона не освобождает от последствий", а Хамидулин "явно" не уложился в сроки подачи заявления о замене военной службы АГС, тем самым нарушив требования федерального закона "Об альтернативной гражданской службе" № 113-ФЗ. "Причина данного пропуска не установлена. Решение призывной комиссии является обоснованным и законным. Решение районного суда надо оставить без изменения. Хамидулину надо было заблаговременно ознакомиться с законами", - заявила представитель ответчиков.

"Хамидулин хотел рассказать об уважительности причин пропуска на заседании. Но вы его не слушали. Но он рассказал о них в суде первой инстанции. Говорил, что он считал шестимесячный срок от июня, когда он закончит учебу (в техникуме) и будет подлежать призыву. Как раз этот срок приходился на декабрь-январь. Он так понимал это. И хотел это донести до суда. Но суд не воспринял", - ответил на доводы Лунёвой Семушин.

После пятнадцатиминутного перерыва коллегия судей огласила свое решение: в удовлетворении апелляционной жалобы Хамидулину отказать, постановление Дзержинского районного суда оставить в силе. "Мы уже подготовили новое заявление о замене военной службы АГС. На сей раз Данила Хамидулин подал его, не нарушая сроков", - сказал корреспонденту после суда Сергей Семушин.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Хамидулина, пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что согласно пункту 4 статьи 12 федерального закона "Об АГС" №113-ФЗ гражданину действительно,может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в случае, "если он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой".

"В пункте 1 статьи 11 этого федерального закона четко указано, что граждане вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, в следующие сроки: до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре текущего года; до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне следующего года. Эти сроки нужно четко соблюдать, тогда не будет такого недопонимания между призывниками и призывными комиссиями", - сказал Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что призывник из Камышина Егор Зорин добивался права на альтернативную гражданскую службу в связи с религиозными убеждениями, но военком счел, что молодой человек не доказал наличие у него этих убеждений. Суд проигнорировал нарушения со стороны комиссии, законных оснований для отказа Зорину не было, заявил адвокат призывника.

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