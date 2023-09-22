Волгоградский облсуд отказал призывнику Егору Зорину в праве на альтернативную гражданскую службу

22 сентября 2023, 04:13

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Призывник из Камышина Егор Зорин добивался права на альтернативную гражданскую службу в связи с религиозными убеждениями, но военком счел, что молодой человек не доказал наличие у него этих убеждений. Суд проигнорировал нарушения со стороны комиссии, законных оснований для отказа Зорину не было, заявил адвокат призывника.

Волгоградский областной суд 21 сентября рассмотрел апелляцию призывника Егора Зорина, который подавал административный иск к военкомату и призывной комиссии города Камышина. Зорин и его родственники не смогли явиться в суд, интересы призывника представлял адвокат Сергей Семушин.

До начала заседания корреспондент «Кавказского узла» смог по телефону пообщаться с Егором. Зорину 20 лет, после окончания школы он учился в Камышинском технологическом институте по специальности «информационные системы». Из-за судебных тяжб с военкоматом Егор, по его словам, не может устроиться на постоянное место работы.

Религиозные пацифистские убеждения, по словам Зорина, формировались у него с детства под влиянием родителей. «Родители учили тому, что конфликты не нужно решать кулаками, насильственным образом. Мои антимилитаристические убеждения сложились окончательно в старших классах школы. Я тогда стал увлекаться мировой историей, разбирал мировые конфликты. Понял, что любая война плачевна и катастрофична», - рассказал Егор.

История борьбы Зорина за право на альтернативную гражданскую службу началась 11 ноября 2022 года. Тогда призывная комиссия впервые отказала молодому человеку в этом праве, посчитав доводы, изложенные им в заявлении, неубедительными.

«Когда призывную комиссию проходил, было видно, что они относились (ко мне) с упреком, хотели высмеять, задавали провокационные вопросы. Отец приходил, стоял в коридоре: дважды я просил членов комиссии пригласить его и опросить, но они уходили от ответа на мою просьбу. Так отца и не пригласили, хотя он мог по закону присутствовать на комиссии и подтвердить мои доводы», - рассказал Зорин.

Егор подал иск в Камышинский городской суд, который 26 декабря вынес решение не в его пользу. «Тогда суд прошел без участия моего подзащитного, Егор болел коронавирусной инфекцией. Он вовремя и надлежащим образом оповестил судей о своей болезни, но судья решила рассматривать дело без Егора. Буквально за 20 минут суд вынес решение – отказать Зорину в удовлетворении его иска. Удивительная скорость! Налицо процессуальные нарушения, которые учел областной суд 13 апреля 2023 года, реагируя на нашу апелляцию, и отправил дело на повторное рассмотрение в суд Камышина», - пояснил адвокат Семушин.

15 июня Камышинский городской суд, повторно рассмотрев требования Зорина уже в его присутствии, вновь отказал ему удовлетворении иска. «В суде было видно, что судья к моим доводам относится формально. Отец в суде подтвердил мои слова о моих антимилитаристских убеждениях. Он также указал на нарушения (призывной) комиссии, когда его не вызвали, но суд я проиграл», - посетовал Егор Зорин.

18 августа Зорин подал апелляционную жалобу в Волгоградский областной суд. На судебное заседание 21 сентября явились только представитель призывника Сергей Семушин и корреспондент «Кавказского узла», дело рассматривала коллегия из трех судей.

«Первоначально призывная комиссия, - в протоколе это указано, - заявляла, что Зорин не представил в полном объеме документы и не смог доказать, что его убеждения противоречат прохождению военной службы. Это решение значится в протоколе №1 от 1 ноября 2022 года, именно этот документ составлялся в день принятия решения. Именно он был выдан Зорину, и именно этот документ подлежал оспариванию. Никакой другой документ и решение, которое фигурирует в деле, не является законным, поскольку процессуальные нормы и федеральное законодательство по АГС ничего иного не содержат», - заявил Сергей Семушин.

По мнению адвоката, подобная формулировка в решении призывной комиссии «действующему закону не соответствует», поскольку Зорин не обязан доказывать наличие у него пацифистских и антимилитаристских убеждений.

«Он лишь должен обосновать, в чем заключается противоречие военной службы с его убеждениями. Он обязан представить характеристику и автобиографию, что он и сделал. Закон предусматривает единственную причину подобного отказа – это когда характеризующие документы не соответствуют доводам гражданина о том, что его убеждения противоречат несению военной службы […] Соответственно призывная комиссия должна располагать какими-то доказательствами или же Зорин должен представить какие-то документы, из которых следует это противоречие или несоответствие. Этих доказательств нет», - сказал Семушин.

Адвокат настаивал, что в деле нет юридически значимого обстоятельства, которое бы позволило призывной комиссии отказать Зорину в его требованиях. «Зорин своевременно подал заявление, до 1 октября 2022 года. Он неоднократно заявлял о наличии у него (пацифистских) убеждений, но всякий раз призывная комиссия от него требует каких-то иных доказательств. Прошу принять это во внимание и положить в основу апелляционного определения – решение суда отменить и удовлетворить его (Зорина) требования в полном объеме», - подвел итог в своей речи Сергей Семушин.

Ответчики представили в суд письменные возражения. Военком Камышина Игорь Степовиков письмом от 10 августа 2023 года сообщил суду, что призывная комиссия Камышина, рассмотрев заявление Зорина и заслушав его устные доводы, пришла к выводу, что его позиция «лишь отражает его негативное отношение к военной службе, а не наличие убеждений, которым противоречит несение военной службы, поскольку в устном выступлении Зорина основной акцент делался на нежелание проходить военную службу по призыву, а не на обоснование и подтверждение своей позиции».

«Изложенные в заявлении доводы Зорина Е.В. опровергаются материалами, находящимися в личном деле призывника Зорина Е.В. и его личным выступлением на заседании призывной комиссии», - настаивает в своих возражениях военком. Суд, посовещавшись на месте 10 минут, огласил решение: в удовлетворении исковых требований Егору Зорину отказать.

«Мы с Егором обсудим дальнейшие шаги. Вряд ли будем подавать на кассацию. Егор просто в положенное время перед началом осеннего призыва вновь подаст в призывную комиссию и в военкомат заявления на АГС», - сказал, выходя из зала суда, Сергей Семушин.

Адвокат пояснил, что Егора Зорина на время рассмотрения его заявления на АГС и в период последующих судебных процессов призывать в армию не будут. Так можно поступать неоднократно, пока его призывной возраст не закончится, пояснил Семушин.

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко* сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что еще в 2021 году более 20% судебных дел о праве на АГС выигрывались, но статистикой за 2022 и 2023 годы правозащитники пока не располагают.

«Суды не рассматривают вопрос, есть ли у призывника антивоенные убеждения или нет. Суды исследуют вопрос, правомочно ли призывная комиссия вынесла решение, была ли нарушена процедура или нет. Именно поэтому призывники могут на следующий призыв подавать новое заявление на АГС, в котором (могут) заявлять о наличии у них убеждений», - рассказал Кривенко*.

Право на замену военной службы на АГС закреплено в Конституции РФ с 1993 года, а Федеральный закон "Об альтернативной гражданской службе" N 113-ФЗ был принят только в июле 2002 году и вступил в силу в 2004 году. Альтернативная служба - легальный правовой способ отказа от несения военной службы, отмечал ранее правозащитник.

«Убеждения могут быть любыми: религиозными, пацифистскими, миротворческими. Главное, чтобы они были и противоречили несению военной службы. Эти убеждения доказать невозможно, они возникают, исчезают. Надо просто подать заявление в военкомат, в котором стоишь на учете. Приложить к нему всего два обязательных документа: автобиографию в произвольной форме совершенно и характеристику с последнего места работы или учебы. И отказать призывная комиссия не имеет возможности. Если же отказали, призывник имеет право обжаловать это решение в суде», - рассказал Сергей Кривенко*.

"Кавказский узел" писал, что 30 августа суд в Волгограде отказался признать право зоозащитника и пацифиста из Волгограда Богдана Летунова на альтернативную службу. Суд не учел нарушение призывной комиссией требований закона об альтернативной службе, указал правозащитник.

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