Волгоградский облсуд счел законным призыв на военную службу без медобследования

27 июля 2023, 02:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Житель Калача-на-Дону Антон Кузнецов обжаловал призыв на военную службу и отправку на сборный пункт без медобследования, которое назначил ему врач в связи с хроническим заболеванием сердца, однако суды не увидели нарушения в этой процедуре призыва.

"Кавказский узел" писал, что Антон Кузнецов из Калача-на-Дону по религиозным убеждениям добивался в военкомате права на альтернативную гражданскую службу, но был принудительно отправлен в военную часть. Верующий оспорил в суде действия военкома, который отказался учесть его убеждения. Кузнецов также обжаловал факт призыва и отправки на сборный пункт до проведения медобследования. Калачевский районный суд признал призыв Кузнецова законным, это решение он обжаловал в областном суде.

На фоне военной операции на Украине в регионах юга России вырос запрос на альтернативную гражданскую службу. Отказ от участия в боевых действиях, продиктованный пацифистскими или религиозными убеждениями, является конституционным правом любого гражданина России, указали правозащитники.

В Волгоградском областном суде 26 июля состоялись слушания по административному иску 21-летнего уроженца Калача-на-Дону Антона Кузнецова. Молодой человек на районные и областные военкоматы и призывные комиссии, которые в декабре 2022 года приняли решение призвать его на военную службу, хотя он не прошел медицинское обследование в областной клинической больнице. Административный иск был подан в областной суд 3 июля.

На заседании, помимо самого Кузнецова, присутствовали его адвокат Сергей Семушин, представительница ответчика, родители Антона Александр и Валентина Кузнецовы и десять участников их религиозной общины. Антон сообщил, что руководство воинской части, в которой он служит с декабря прошлого года, отпускает его в увольнительную на время судебного процесса.

«На условия службы не жалуюсь. Хожу по нарядам, военное обучение не прохожу, задействован на хозработах. Давления на религиозной почве нет. Здоровье пока нормальное», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Антон. Он отметил, что кормят в части «съедобной пищей», однако он «все время голодный».

Мама Антона Валентина выразила свои опасения по поводу возможной дистрофии сына: при росте в 186 см он весит 65 килограммов. «Мы проконсультируемся с врачом на этот счет. Боимся дистрофии», - сказала Валентина Кузнецова корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Семушин с разрешения родителей Антона продемонстрировал выписку из его медицинской карты от 19 декабря 2022 года. В ней содержался диагноз, поставленный кардиологом: врач выявил у Антона серьезное хроническое заболевание сердца. В карте предлагается подробный план обследования. «Этот документ был представлен в военкомат, но обследование Антон так и не прошел. Его отправили на областной призывной пункт», - сказал адвокат.

С началом заседания судебная коллегия объявила прения предоставила слово всем сторонам процесса. Адвокат Сергей Семушин сообщил суду, что его подзащитный является верующим человеком, изучает Библию и «заявляет неоднократно о наличии у него религиозных убеждений, которые противоречат несению военной службы».

«Решение о призыве его на военную службу является следствием ряда нарушений его прав, в том числе конституционных. Суд первой инстанции совершенно не разбирался в отношениях, связанных с тем, как призывник проходит процедуру медицинского освидетельствования до принятия решений о его призыве», - заявил адвокат.

Защитник изложил историю конфликта. Так, 7 ноября (в документах исправлена дата на 8 ноября) Антон Кузнецов получил направление на медобследование в областную клиническую больницу, и в тот же день Антону была присвоена категория годности к военной службе. До момента получения результатов медобследования, 13 декабря 2022 года, призывная комиссия Калачевского района в отсутствие Антона Кузнецова приняла решение о его призыве на военную службу.

«Кузнецов об это решении узнает только 20 декабря. И главный вопрос, который стоит перед судебной коллегией – это законность принятого решения не только суда (первой инстанции), но и решения о призыве Кузнецова. В суде первой инстанции судебный ответчик законность такового решения никак не доказал», - заявил адвокат Семушин.

Показания свидетелей и самого Кузнецова в Калачевском райсуде подтверждают, что 13 декабря Антон получил повестку с формулировкой «на медицинское освидетельствование», отметил он. «Возникает вопрос, который мы поднимали в суде первой инстанции: как гражданин, призванный на военную службу 13 декабря, в тот же день получает повестку о прохождении медицинского освидетельствования, это же нелогично. Но суд первой инстанции считает, что в этом ничего страшного нет», - сказал адвокат.

Сергей Семушин пояснил, что существует процедура прохождения контрольного медицинского освидетельствования, которую проводят на областном сборном пункте, но она распространяется только на людей, которые освобождены от призыва, получили отсрочку от призыва или заявили о своем несогласии с решением призывной комиссии. «Если призывник Кузнецов 13 декабря не был на комиссии и не знал о принятом решении, он естественно никакого несогласия не мог заявить, - высказал свой довод адвокат.

«Тем не менее, он оказался на сборном пункте 20 декабря. Кузнецов не закончил обследование. Ему показаны были дополнительные виды исследования, которые он должен был пройти в другие сроки. Суд (первой инстанции) не разобрался в фактических обстоятельствах дела. Суд считает, что Кузнецов был обследован до 13 декабря, хотя на сборном пункте области проводится лишь медосмотр перед отправкой, ничего другого. Но суд считает, что освидетельствование ему провели», - заявил Семушин.

По мнению адвоката, Калачевский районный суд не учел эти доводы, чем нарушил требование «О призыве на военную службу граждан РФ», утвержденного Постановлением правительства РФ 11 ноября 2006 года №663. Согласно этому документу, призывная комиссия принимает решение в отношении гражданина только после определения категории его годности. Если нельзя на месте дать такое заключение призывник отправляется в медучреждение на обследование, после которого ему назначается явка на повторное медосвидетельствование.

Антон Кущнецов проходил обследование в областной клинической больнице, 19 декабря врач-кардиолог определила ему план обследования. Обследования у кардиолога Антону назначались на иные даты, в один день он пройти их не мог физически. «Первое медзаключение в военкомат поступает 16 декабря, решение (призывная комиссия) принимает 13 декабря, а свидетельство на категорию годности определено 7 ноября. Как призывная комиссия могла это сделать?», - задал вопрос адвокат Семушин, отметив, что в областной клинической больнице «невозможно пройти обследование день в день».

Защитник сообщил суду, что уже 22 декабря он подал исковое заявление в Калачевский районный суд об оспаривании решения призывной комиссии. В тот же день «в первой половине дня» военному комиссару Волгоградской области доставили копию этого иска и документальные доказательства его подачи с просьбой приостановить действия по этому решению. «Никаких действий военкомом не предпринимались», - заключил Сергей Семушин.

«Я сообщал сотрудникам военкомата, что мне нужно проходить медобследование в областной больнице, и на областном сборном пункте я тоже самое говорил, но никаких действий они не предприняли. Терапевт посмотрела на мои документы и никак не отреагировала», - сказал Антон Кузнецов.

Юрист областного военкомата подтвердила, что в адрес военкомата и призывной комиссии от Кузнецова поступали жалобы на плохое состояние здоровья. Она сообщила, что Антона отправили для освидетельствования в областную клиническую больницу. По словам представительницы ответчика, Кузнецов получил это направление 7 ноября, но начал проходить обследование только в декабре.

«В судебном заседании он объяснял, что сначала он болел, был занят, работал, поэтому сразу не обратился в областную больницу. В суде он сказал, что знал, когда заканчивается призыв 2022 года, но не спешил проходить медосвидетельствование. Считаю, что решение суда законно», - высказала позицию ответчика юрист.

«Призывная комиссия 13 декабря проходила в присутствии Кузнецова?» - спросила представительницу ответчика судья. «Согласно протоколу, да», - ответила юрист военкомата после продолжительной паузы. Судебная коллегия удалилась в совещательную комнату на 20 минут, после чего огласила решение: в удовлетворении административного иска Антону Кузнецову отказать.

«Несправедливое решение суда. Оно может повлиять на завтрашнее решение по другому делу, об альтернативной гражданской службе. Даже если завтра (27 июля) будет положительное решение, то, как минимум, реализация его будет очень затруднена, так как я сейчас нахожусь в статусе военнослужащего. А для замены военный службы на альтернативную службу я должен быть гражданским человеком. Обжаловать не буду, бессмысленно», - сказал после заседания Антон Кузнецов.

«Я не могу говорить о признаках фальсификаций в действиях наших ответчиков, так как доказать их не могу. Мы об этих фактах оповещали надзорные и следственные органы, но реакции не последовало», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Сергей Семушин.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.